「場数だけは踏んでいるからね（笑）」声優・高槻かなこ、BlooDye新メンバーに“失敗したときの誤魔化し方”をアドバイス!?

アーティストとして新たなステージを目指す声優・高槻かなこがお送りするTOKYO FMの番組「高槻かなこのROYAL Night」。4月3日(土)の放送は、高槻が所属する4人組ボーカル&パフォーマンスユニット・BlooDye(ブラッディー)の新メンバー、一岡杏奈さんと櫻井優衣さんをゲストに迎え、先輩×後輩トークで盛り上がりました。高槻が率いるBlooDyeは、押井守総監督、西村純二監督による現在配信中のアニメ「ぶらどらぶ」公式アンバサダーとして活躍中。4月7日(水)には、オープニング主題歌「Where you are feat. LITTLE(KICK THE CAN CREW)」がリリースされました。今回ゲストに来てくれた一岡杏奈さんと櫻井優衣さんは、昨年12月にBlooDyeの新メンバーとして加入したばかり。今年2月におこなわれた生配信ライブイベント「BlooDyeLine 2021」で、BlooDyeとして初めてパフォーマンスを披露しました。一岡:結構あっという間だったかもしれないです。(メンバー加入)発表から、どんどんここまで来た感じです。高槻:一番楽しかったことは?一岡:(BlooDye既存曲の)コーラス録りをしているときが一番、"自分がBlooDyeに染まっているんだな"って思える瞬間だと思いました。振り入れと同時並行でコーラス録りをしているときは、"これからこうやって活動していくんだな"という実感が湧いてくる瞬間でした。櫻井:私はお披露目ライブです。ライブが大好きなので、高槻さんと礒部(花凜)さんと一緒に、杏奈と4人で(ライブが)できたのが、すごく楽しかったです。高槻:楽しかったね。生配信ライブでは、2人とも始まる前は"うわー、緊張してる!"みたいな感じだったけど、始まったらキリッとするところはキリッとして、可愛いところは可愛くやっていて、すごく度胸があるなって。一岡:それは、全部かなこさんがまとめてくださったから。安心感があるから、のびのびできたんです。高槻:場数だけは踏んでいるからね(笑)。櫻井:めちゃくちゃ声をかけていただいて、すごく緊張が和みました。高槻:嬉しい! ありがとう。本番のパフォーマンスは、自分的にどうだった?一岡:ヘッドセットをつけてのパフォーマンスだったんですけど、体に重りがついた状態で踊るのが初めてだったので、戸惑いながらというか……。高槻:そうだよね。リハーサルで初めてつけたんだもんね。優衣ちゃんはどうだった?櫻井:えー、とにかく緊張していたので……。お友達も観てくれていたんですけど。高槻:いいね。優しい~。櫻井:でも人生で一番、顔がガチガチだったっぽくて。高槻:ほんとに~? でも楽しい曲のときに横を見たら、すごい可愛い顔をしていたよ。櫻井:本当ですか?高槻:笑顔だけじゃなくて。一岡:そうなんですよ。(櫻井は)顔の表情作りが上手いから。高槻:普段、TikTokで培っているからね。いつも、すごい上げてるじゃん?櫻井:はい、毎日。高槻:私もインスタグラムで"優衣ちゃんチェック"をしているんだけど、"すごいちゃんとやっている~"と思って。櫻井:いやいや。でも(ライブは)すごい楽しかったです!――緊張していたステージ上では、失敗もあったそう。そんな2人に高槻からアドバイスが!櫻井:私……何かのときにミスって……。一岡:振り付けだよね。たぶん振りの向きを間違えちゃって。櫻井:それで、すごく目が泳いでいたところを(カメラに)抜かれてしまって。ちょっと反省点です。高槻:私も(ステージ上で決められた)番号通りに立たなきゃって意識しすぎて、番号をガン見しているところを、たまに(カメラに)抜かれちゃってね。櫻井:そういうときに限って、広角(レンズ)で撮られていたり。高槻:それが分かってからは、目線を下げるときの動作も、ちょっと意味を持った感じにする……みたいな(笑)。一岡:えー! すごいー!櫻井:いいことを学びました。高槻:憂いを帯びた感じで下を向く……みたいな。でも本当は、"番号を確認してるんやで!"みたいな(笑)。一岡:かっこいいー!高槻:自分で研究して、やってみたりしているんですよ。櫻井:今度、自主練のときに……。一岡:私たちもやってみます!