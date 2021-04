豆柴の大群 新生活におすすめしたい“りスタート”ソング”

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。新生活が始まる時季ということで、ファーストシングルの「りスタート」にちなみ、それぞれの“りスタート”ソング”を発表しました。(4月5日放送分)ミユキ:私が選んだ曲は、アイナ・ジ・エンドの『STEP by STEP』!ナオ・オブ・ナオ:どうして、この曲を選んだんですか?ミユキ:アイナさんの歌声と歌詞とこの明るさが、すごくハッピーになれる。これからもっと頑張りたいな、っていうときに聴いてるんです。これはアイナさんがファンの人に向けて書いた曲なんだけど、私にも重なる部分があって。学生さんたちも毎日大変だけど、「休みを楽しみに生きよう!」とか何かを楽しみに生きるのがすごくいいなって思う。ナオ:うん、素敵!ミユキ:大好き!【アイナ・ジ・エンド - STEP by STEP [AiNA with Shin Sakiura]】(4月6日放送分)アイカ:私の選んだ曲はM!LKの『Don’t think, Jump!』です!まず歌詞がすごいの。サビの所なんですけど『何回転んだっていい 何回打ちのめされてもいい そうやって進め 誰も1から上手くいく奴はいないさ 完璧なプラン通りにゃいかないさ 百回だめでもいいさ』っていうね。歌詞がホントに素晴らしいの!ミユキ:全部、前向きだね。アイカ:だから、みんなも毎日1日5回は聴いたほうがいいと思う!【M!LK - Don’t think, Jump!】(4月7日放送分)ハナエ:私の選んだ曲はキノシタの『はやくそれになりたい!』。カエデフェニックス:(楽曲オンエア後)お~初めて聴いた。すごい明るい曲だね。ハナエ:そう! キノシタさんはボーカロイドを使って曲を作る方なんですけど、掛け声がすごく多くて元気になるんです。新生活で、夢を追いかけている生徒(リスナー)が多いと思うんですね。いろんな学校に通ったり、自分の夢に向かって何か始めようという人が多いなと思ったので、『はやくそれになりたい!』って、たぶん“それ”の部分がいろんなものに当てはまるなと思って、この曲を選びました。カエデ:いや~、イイね~!ハナエ:私は学校に向かうときとか、仕事に向かうときとか、そういう何かに向かうときに「よし今日も頑張るぞ!」っていう気合い入れに聴いています!【はやくそれになりたい!/キノシタ(kinoshita) feat.音街ウナ/I wanna be it !】(4月8日放送分)カエデ:私、カエデフェニックスのりスタートソングは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『新しい世界』!ナオ:いいですねぇ、アジカン先生は間違いないと思います。カエデ:本当に最高なんですよね。タイトルが『新しい世界』というように、再スタート、りスタートにぴったりで。特にサビの『さぁ始めよう 胸躍るような新しい世界』。この歌詞がいいんですよ~。ナオ:この曲はどういうときに聴きたいの?カエデ:これはいっつも朝シャンしながら……。ナオ:朝シャン!?カエデ:そう。新しい日々の始まりなんで!!ナオ:じゃあみんなも、朝の準備とかをしながらこの曲を聴いてくれたらいいですね。(4月8日放送分)ナオ:私は、ONE OK ROCKの『Start Again』。この曲はですね、タイトルに『Start Again』ってある通り“再開する”っていう意味なんですけど。歌詞もほとんど英語なんですけど、和訳をすると結構深い歌詞がたくさんあって……例えば『僕はいつも完璧なわけじゃない、でもいつだって自分らしくいる(I’m not always perfect / But I’m always myself)』とか『自分らしくいることで終わった先はまた始めるチャンスじゃないのか(For being who I am / Is the end a chance to start again?)』とか。カエデ:うわ~かっこいいね。ナオ:背中を押してくれる曲だなって思います。カエデ:いいね。意味がわかって聴くとまた深いですね。ナオ:そうなんです。ホントもう……最高!カエデ:最高!!ナオ:ということで、みんなも聴いてみてね! そして新生活もファイト~!カエデ:ファイト~!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/