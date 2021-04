ガンズ・アンド・ローゼズ、「世界で最も危険なバンド」のブレイク前夜（写真ギャラリー）

ロック界きってのクレイジーなバンド、ガンズ・アンド・ローゼズ。ドキュメンタリー・ブック『レックレス・ロード』より、彼らの結成前〜1stアルバムのリリース前夜を写真で振り返る。







1984年10月13日、カリフォルニア州ハリウッドのトルバドールでLAガンズと共演したアクセル・ローズ。(Photo courtesy of Reckless Road. Available only at RecklessRoad.com)





1985年9月20日、カリフォルニア州ハリウッドのトルバドールにて。(Photo courtesy of Reckless Road. Available only at RecklessRoad.com)





1986年2月28日、カリフォルニア州ハリウッドのトルバドールで演奏した後、バックステージで寛ぐスラッシュ。(Photo courtesy of Reckless Road. Available only at RecklessRoad.com)





1986年4月15日、カリフォルニア州ハリウッドのWhisky a Go Goにて。(Photo courtesy of Reckless Road. Available only at RecklessRoad.com)





From Rolling Stone US.