柏木由紀(AKB48)がWACK所属7グループに加入することが柏木のYouTube公式チャンネルで発表された。

柏木は3月にWACK代表・渡辺淳之介プロデュースによるシングル「CAN YOU WALK WITH ME??」を発表。柏木と渡辺のコラボプロジェクト第2弾では、柏木がWACK所属のBiSH、BiS、EMPiRE、豆柴の大群、PARADISES、GO TO THE BEDS、ASPの7グループに加入し、新たな楽曲制作に臨むこととなる。

動画内で柏木は渡辺から新プロジェクト始動を告げられると、「心臓バクバクヤバい」と動揺を隠せない。1月に行われた「CAN YOU WALK WITH ME??」リリース発表記者会見にサプライズ出演したクロちゃん(安田大サーカス)が豆柴の大群のアドバイザーであることから、柏木とクロちゃんが今後関わることは必至。その可能性を指摘された柏木は「最悪!」と感想を漏らした。また動画には「AKB48の王道を捨て、WACKの邪道に染まる」という渡辺の目指す“新しい柏木由紀像”を説明するため、「WACKの歴史」を紹介するパートもあり、渡辺が売れるために仕掛けてきた“ももクロ襲撃”、“コシノジュンコ加入”といった所業の数々を学ぶうちに、柏木は次第に覚悟を固めていく。

動画の終わりには次回予告としてBiSHのメンバーと円陣を組む柏木の姿が。BiSHファンにはおなじみの「ちんぽ!」の掛け声は今回の動画では聞くことができないが、次回の動画で柏木の口からその言葉が発せられるのか。来週公開予定の次回動画を楽しみにしておこう。