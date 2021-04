細美武士とTOSHI-LOWによるバンドthe LOW-ATUS、1stアルバムリリース

the LOW-ATUSが、2021年6月9日に1stアルバム『旅鳥小唄 / Songbirds of Passage』をリリースする。



the LOW-ATUSは、細美武士(the HIATUS/MONOEYES/ELLEGARDEN)とTOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)が、2011年3月11日に起きた東日本大震災以降に続けた、被災地を中心とした弾き語りでのライブにて自然発生的に結成したバンド。今回のアルバムでは、今の時代を自らの言葉で歌うべく、新たに11編のオリジナル曲を書き下ろし。ブルージーで、フォーキーで、今の世の中に対する怒りや人への温かさに満ちた内容となっている。



<リリース情報>



the LOW-ATUS

1stアルバム『旅鳥小唄 / Songbirds of Passage』



発売日:2021年6月9日(水)

価格:2500円(税込)

オフィシャルサイト:https://www.thelowatus.com