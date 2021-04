香港のスター歌手デニス・ホーのドキュメンタリー映画、 予告編公開

香港ポップス界のスター歌手デニス・ホーを追ったドキュメンタリー映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』(原題:DENISE HO: BECOMING THE SONG)が、2021年6月より渋谷のシアター・イメージフォーラムにて緊急公開。予告編が公開された。



公開された予告編ではジョニー・トー監督の『奪命金』(2011)への出演で知られるデニス・ホーの挫折と再起が描かれている。本作は香港での公開は不可能であり、アメリカではバーチャルでの公開となったため、日本での公開が世界初のロードショー。



関連記事:香港人の写真家が見た「抗争の夏」







香港の大スターであるアニタ・ムイに憧れ音楽界へ進んだデニス。人気絶頂の最中、2012年に香港の女性芸能人で同性愛者であることを初めて公表し、2014年には香港の「雨傘運動」で逮捕されるなど、苦難の道のりを歩んできた。中国のブラックリストに入ってしまった彼女が再起をかけて、香港の自由のために立ち上がる姿が本作では映し出されている。





<映画情報>



『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』



2021年6月より、シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開

監督・脚本・制作:スー・ウィリアムズ

製作総指揮:ヘレン・シウ

共同製作:ジュディス・ヴェッキオーネ

共同制作:ヌシャ・ベイラン

オリジナル音楽:チャールズ・ニューマン

編集:エマ・モリス 撮影:ジェリー・リシウス

字幕:西村美須寿 字幕監修:Miss D

協力:TOKYO FILMeX、市山尚三 資料監修:江口洋子

配給・宣伝:太秦

【2020/アメリカ/ドキュメンタリー/DCP/83分】

©Aquarian Works, LLC

Credits

Director/ Writer/ Producer: Sue Williams,

Executive Producer: Helen Siu, Co-executive Producer: Judith Vecchione,

Co-Producer: Nusha Baylan, Original Score: Charles Newman

Editor: Emma Morris, Director of Photography: Jerry Risius,



作品概要:

2014年に香港で起きた「雨傘運動」。警官隊の催涙弾に対抗して雨傘を持った若者たちが街を占拠したこの運動に、一人のスーパースターの姿があった。彼女の名前はデニス・ホー。同性愛を公表する香港のスター歌手である彼女は、この雨傘運動でキャリアの岐路に立たされていた。彼女は、中心街を占拠した学生たちを支持したことで逮捕され、中国のブラックリストに入ってしまう。次第にスポンサーが離れていき、公演を開催することが出来なくなった彼女は、自らのキャリアを再構築しようと、第二の故郷モントリオールへと向かうのであった。

スー・ウィリアムズ監督による長期密着取材によって浮かび上がるのは、香港ポップスのアイコンであった彼女が、香港市民のアイデンティティと自由を守るために声を上げる一人のアーティスト、そして民主活動家へと変貌していく様である。その物語は、歪な関係にある香港と中国、過去30年間の情勢を見事に反映している。

そして、2019年6月。香港で逃亡犯条例改正に反対するデモが起き、彼女は再び岐路に立たされた。数百万のデモ参加者が街頭に繰り出した時、彼女は催涙ガスと放水砲が飛び交う通りに立ち続け、デモ参加者を守ろうとする。そして、国連やアメリカ議会で香港の危機的状況について訴え、自由と民主主義を守ろうとする人々の姿を世界に発信していくのだった。自由を求める香港の人々の声が、デニス・ホーという存在に重なり、その願いが一つの歌となって響き渡る。映画の幕は閉じるが、香港の闘いはまだ終わっていない…!



『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』公式サイト:deniseho-movie2021.com