Koji nakamura名義、7年振りのワンマン開催＆セトリを先行公開

Koji Nakamuraが2021年6月2〜4日の3日間連続、下北沢・440でワンマンライブを開催する。



Koji Nakamura名義でのワンマンライブは2回目7年振り。また今回は、セットリストを先行公開という新たな試みを実践。お客様自身が聞きたいセットリストの日を選んで来場できるという仕組み。そして、"Koji Nakamura 440 trio"という編成名の下、ドラムに沼澤尚(シアターブルック、 blues.the-butcher)、ベースに345(凛として時雨、ti-ti.uu)を迎え、ナカコーもギターとボーカルに専念するライブになる。チケットは4月10日正午より販売開始。



<ライブ情報>



「Koji Nakamura 440 Trio Live」



2021年6月2日(水)下北沢・440

2021年6月3日(木)下北沢・440

2021年6月4日(金)下北沢・440

各日18:30open 19:00strat

出演:Koji Nakamura 440 trio(Gt. Vo. ナカコー、Ba.345、Dr.沼澤尚)

チケット料金:前売 4400円(税込) /当日 4900円(税込)



チケット販売:e+:https://eplus.jp/

4月10日(土)正午より販売開始



=各日セットリスト=

■6/2

1. I know

2.B.O.Y.

3.Open Your Eyes

4.cream soda

5.SUNSHINE FAIRYLAND

6.Rain

7.Cry

8.Key (Cover)

9.WARNING BELL

10.Love Forever

11. Parallel Sign



■6/3

1.BGM

2.OTOGI NATION

3.Kiss

4.Blood Music

5.Open Your Eyes

6.Lotus

7.Scum

8.Good For My Soul(Cover)

9.Harmony

10.I need the sun

11.AOHARU YOUTH



■6/4

1.Kiss

2.Diamond

3.Cry

4.Reaction Curve

5.Warning Bell

6.Open Your Eyes

7.New Young City

8.Tune On,Tune In,Surf Out

9.Yes,

10.Strobolights

11.Paralell Sign



※当日内容が変更になる場合がございます。予め御了承下さい。