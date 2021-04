乃木坂46・賀喜遥香 ラジオレギュラースタート「すっごい緊張してるんですけどワクワクしています」早川聖来のサプライズ登場も！

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組SCHOOL OF LOCK! に出演。4月より番組内のコーナー「乃木坂LOCKS!」を担当するのですが、今回は初回ということで自己紹介を行いました。さらにメンバーの早川聖来さんがサプライズ登場し、エールを送りました。賀喜:生徒のみなさん! 初めまして! 毎週木曜日のこの時間を担当させていただくことになりました! 乃木坂46、4期生の賀喜遥香です!今日は2021年4月8日の木曜日なんですけれども、8日ということで……実は私、『8』という数字にすごく縁があって。まずは誕生日なんですけど、私は“8月8日の8時”に生まれていて……坂道合同オーディションのSHOWROOM審査番号も“18番”で、乃木坂46のメンバーとしてブログを書き始めた日も5月“8日”で。そして今日は4月“8日”ということで、ここまでくると自分でもちょっと怖いですね。“8”にいろいろと運命を感じすぎて、今、感動してますっ(笑)。この先この「乃木坂LOCKS!」も、末広がりの“八”のようになっていってほしいな~とすごい思っています!SCHOOL OF LOCK! には、とーやま校長とあしざわ教頭時代に1回と、さかた校長とこもり教頭に変わってからも2回ほどお邪魔させていただいたことがあるんですけど。こうして完全に1人で登校してしゃべるのは初めてで……今もすっごい緊張してるんですけど。でもそうですね、なんかこう1人でしゃべるっていうのもすごい……いままでやってこなかったので、すごく今ワクワクしてます。はいっ!早川:かっきー!賀喜:え~!? なんで! なになに!? ビックリした~!早川:めっちゃ緊張してるやんか~(笑)。賀喜:え~待って! 私、泣いちゃうっ……!!早川:泣いちゃった! どうしよう(笑)。賀喜:今日、朝一緒にいたからっ(泣)。早川:そうそう。ちょっとドッキリみたいな感じで、かっきーを応援しに来ちゃいました!賀喜:えー嬉しい! それで一緒に朝いたの?早川:そうそうそう! 嘘ついて取材って言ってたけど、本当は朝からワクワクして~(笑)。賀喜:そうだったの?!早川:かっきーの前で、「はぁ今日、取材喋れるかな~?」とか言って(笑)。念入りにお芝居しちゃった!賀喜:(笑)。早川:スケッチブックも、何回も描いてるの。何回も見直して、「大丈夫かな~……」って言ってるのが結構印象的で(笑)。でも、そういうかっきーのまじめで頑張る姿勢が、きっとこれから聴いてくれてる生徒のみんなに届くって思ったら、すごい私は嬉しくてワクワクして。私も生徒になっちゃうなって思った!賀喜:うわぁ! 嬉しい!!早川:前回、SCHOOL OF LOCK! に来校させてもらった時に2人で出てんけど……。賀喜:うん。早川:かっきーが、私のお母さんからの「二十歳おめでとう」っていう手紙をね、ドッキリで代読してくれて。私はその時本当に嬉しくて、だから今回かっきーを逆ドッキリしてやろうと! 泣かしちゃったけど(笑)。賀喜:いやいや~(笑)。早川:でも泣くぐらい喜んでもらってたって思ったら、嬉しかった~。賀喜:いや~。なんか、1人でしゃべることって「得意」って言ってこなかったからすごい不安で。大好きな聖来が来てくれて嬉しかった!早川:そんなん言われちゃうの~!? 嬉しい~!(笑)。次回から頑張ってね!賀喜:頑張る! ありがとう~! ということで、私とはまた来週、この教室でお会いしましょう!早川:これから、かっきーと「乃木坂LOCKS!」をよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/