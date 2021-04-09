技来静也原作によるTVアニメ「セスタス -The Roman Fighter- （ザ・ローマン・ファイター）」のPV第2弾が公開された。

PV第2弾には、小野賢章演じる天才格闘士・ルスカ、東地宏樹演じるルスカの父・デミトリアス、上村祐翔演じる孤独なローマ皇帝・ネロ、ポンペイの大富豪令嬢・サビーナ、ポンペイ最強の拳闘士・エムデンらが登場。主人公・セスタスが彼らと出会い、拳闘奴隷という運命と葛藤しながらも自由を得ようと生き方を見つけていく姿が描かれている。またこのPVにて、ルスカ、デミトリアス、ネロらのキャラクターボイスもお披露目された。

「セスタス -The Roman Fighter-」は、4月14日にフジテレビ「＋Ultra」枠ほかにて放送開始。FODでも独占配信が決まっている。

TVアニメ「セスタス -The Roman Fighter-（ザ・ローマン・ファイター）」

放送情報

フジテレビ：2021年4月14日（水）より毎週水曜日24:55～

テレビ西日本：2021年4月14日（水）より毎週水曜日25:55～

関西テレビ：2021年4月15日（木）より毎週木曜日25:55～

東海テレビ：2021年4月17日（土）毎週土曜日25:45～

北海道文化放送：2021年4月18日（日）より毎週日曜日25:10～

BSフジ：2021年4月21日（水）より毎週水曜日24:00～

配信情報

FODで独占配信

スタッフ

原作：技来静也「拳闘暗黒伝 / 拳奴死闘伝セスタス」（白泉社「ヤングアニマルZERO」連載）

総監督：川瀬敏文

音楽：得田真裕、眞鍋昭大、植田能平

格闘シーンアドバイザー：亀海喜寛

CG制作：LOGIC&MAGIC

制作：BN Pictures

キャスト

セスタス：峯田大夢

ザファル：小山力也

ルスカ：小野賢章

デミトリアス：東地宏樹

ネロ：上村祐翔

アグリッピーナ：井上喜久子

サビーナ：遠藤綾

エムデン：竹内良太

ロクサーネ：小林沙苗

ナレーション：大塚明夫

(c)技来静也, 白泉社/セスタス製作委員会