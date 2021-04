「#今日入学式」「#仏壇でかかった」「#恋がはじまる」10代が考えるハッシュタグでの自己紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。4月8日(木)は、『君のタグ教えて!!』をテーマにお届けしました。リスナーが番組の掲示板に自身を表現するハッシュタグ(「#〇〇」)を投稿し、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、気になるものを取り上げ電話で話を聞いてみました。そのなかから、今日入学式だったという高1の男性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:SCHOOL OF LOCK! も今週から新学期が始まったけど、今日入学式があったり新学期が始まった生徒(リスナー)も多いのよ。みんなは新しい環境でどうだったかな? まだクラスメイトに話しかけられていない生徒もいるんじゃないか、と思うんだよね。こもり教頭:うん。2日前(4月6日)に「新生活でぶっちゃけ何が不安?」という授業も行いましたね。さかた校長:そのときの生徒の書き込みに、“自己紹介が不安”というのがたくさんあったのよ。だから今夜は、ラジオのなかで自己紹介をしてみよう。こもり教頭:そもそも“タグ”というのは、SNSの書き込みや写真の投稿につける言葉のことです。“札”という意味で、SNSの投稿の目印のためにつけるものです。自分の性格、気持ち、特徴など、いまの自分につけたいタグを教えてください。さかた校長:今夜の授業で自分を分析してみて、明日以降の学校での自己紹介に役立ててほしいなと思います。さかた校長:ちなみに、今の教頭のタグは?こもり教頭:「#福岡にいます」「#おいしいものが食べたい」「#個人的には水炊き」「#メガネも福岡」(笑)。校長は?さかた校長:「#眉無し」「#センター分けやめる」「#そろえる」「#眉無しバレない」かな(笑)。こんな感じでハッシュタグをつけたら、人となりや性格、普段何をしているかとか感情もわかるから。何個でもいいので、君のタグを教えてほしい!さかた校長:ハッシュタグにあるけど、今日が入学式だったんだね。おめでとう!こもり教頭:おめでとう!リスナー:ありがとうございます。さかた校長:入学式はどうだったの?リスナー:あの……すごかったです(笑)。さかた校長:すごかったの?! みんなは、規模が縮小されてるみたいだけど……?リスナー:2つに分けられたので規模は小さかったんですけど、初めて見た学校の設備というか……。さかた校長:それが「#仏壇でかかった」のことなの?リスナー:そうです。バカでかい仏像がありました。こもり教頭:どういうこと?リスナー:体育館のステージの奥に穴があって、むっちゃでっかい仏像がドーンとありました。さかた校長:へぇ~、それはびっくりするな!こもり教頭:インパクトすごいよね。さかた校長:他にも、「#仏教系」の学校ということで特別なことはあったの?リスナー:般若心経を唱えました……唱えるというか、CDを聞きました。こもり教頭:飛沫感染防止で?リスナー:そうです。法事とか以外で初めて聞きました。さかた校長:そうだよな。授業はどんな感じなの?リスナー:「仏教」という授業がありました。さかた校長:時間割に「仏教」があるの?リスナー:そうです。「国語・数学・英語・仏教」みたいな感じです。こもり教頭:へぇ~。さかた校長:体育でプールがあって、5時間目が仏教の可能性もあるよね。リスナー:それは……寝る自信があります(笑)。こもり教頭:(笑)。【僕も同じく仏教系の学校です! 「#明日はうちの入学式」「#明日うちの仏像に登る」「#伝統あるお寺」】(16歳男性)リスナー:お~!さかた校長:SCHOOL OF LOCK! には、仏教系の学校に行っている生徒もたくさんいるから、わからないことがあれば学校掲示板で相談したら答えてくれると思うよ。リスナー:はい!さかた校長:じゃあ、新しい高校生活頑張って!リスナー:はい、ありがとうございました!・「#多趣味女子」「#昭和メイク」「#アコギ」「#放送作家になりたい」というハッシュタグの高3女性リスナー・「#恋がはじまる」というハッシュタグの高1女性リスナー・「#近くでやっている演奏会はほぼ行く」「#中学校時代のあだ名がお母さんだった」「#戦国時代の姫についてはめちゃくちゃ詳しい」というハッシュタグの高1女性リスナーとも電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/