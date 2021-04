LiSA 10周年記念ミニアルバム『LADYBUG』の豪華制作陣に「おせちみたい」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。5月19日にリリースされるミニアルバム『LADYBUG』に楽曲提供したアーティストを紹介し、自身が作詞作曲した「Letters to ME」を初フルオンエア。制作時の思いも伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」4月7日(水)放送分)LiSA:生徒のみなさん、こんばんは! 4月からの「LiSA LOCKS!」は、金曜日から水曜日に時間割が変更となってお届けしていきます。新入生のみなさん、そしてはじめましての生徒のみなさん、よろしくお願いします!――リスナーのメッセージを紹介【10周年のお祝いアルバムの曲のタイトルと、豪華すぎるクリエーターさんが公開されましたねっ。すべて楽しみですが、個人的にはLiSAさんとMAHさんの2回目の楽曲コラボがとくに楽しみです。また、「Letters to ME」がデビューミニアルバムのタイトルでもある『Letters to U』とどう絡んでいくのかも気になるところですっ!】(15歳女性)LiSA:あ〜よく知ってくれていますね〜! わたくしLiSA、5月19日にデビュー10周年記念のミニアルバム『LADYBUG』をリリースします!そして、楽曲の情報も発表になりました! 私が作詞作曲した曲もあれば……B’ZのTAK MATSUMOTO先生! そして「晴レ舞台」なども提供してくださっている、高橋浩一郎先生! 女王蜂の薔薇園アヴ先生! SiMのMAH先生! ゆずの北川悠仁先生! など、豪華なアーティストさんが曲を提供してくれました!もうね、なんていうか……お正月? おせちみたいな(笑)。どれも食べなきゃみたいな(笑)。しかも全部派手なの! 「エビって、こんなに派手に煮るんでしたっけ?」みたいな。センターを占めてるエビのTAK MATSUMOTO先生がドンって神様のようにいて、その周りにどれも外せないおせちたちがいっぱいあるみたいな(笑)。どちらにしても、めでたいアルバムってことですね!LiSA:(この日初フルオンエアの)私が作詞作曲した「Letters to ME」という楽曲は、ミニアルバムのラストに収録されています。私はデビューミニアルバム『Letters to U』でデビューしたのですが、その『Letters to U』をもう1回聴き直してもらって「Letters to ME」を聴いてもらうと、節々にこの『Letters to U』を感じることができると思います。書きながら泣いたな〜、作りながらボロボロ泣いたな〜。10周年に向けて自分がいちばん伝えることってなんだろう? ってすごい考えながら作っていったんですけど、『Letters to U』というアルバムを発売してデビューしたから、「あ、10年前の自分に手紙を書こう」って、「10周年まで迎えにきたよ」って、「こんなとこにまで、私いつのまにか来れたよ」っていう、10年前の自分に手紙を書くような気持ちで書いた楽曲になりました。ぜひラブレターで受け取ってほしいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/