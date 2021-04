ONE OK ROCKの新曲「Renegades」が4月16日に配信リリースされる。

「Renegades」は4月23日に公開される映画「るろうに剣心 最終章 The Final」の主題歌。世界中のさまざまな問題と対峙し、既存のシステムに疑問を呈する“反逆者たち”のためのアンセムとなっている。

なお「Renegades」は、ワンオクがエド・シーランとともにイギリス郊外にある彼のプライベートスタジオで共同制作した楽曲。ワンオクが2019年に行われたエドのワールドツアー「Ed Sheeran DIVIDE WORLD TOUR 2019」のサポートアクトを務め、エドがワンオクのアリーナツアー「ONE OK ROCK 2019 - 2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR」にサプライズ出演するなど公私共に親交を深めてきたことから、今作でのコラボレーションが実現した。

さらにリリースに先駆け、YouTubeでは「Renegades」のミュージックビデオのティザー映像を公開中。4月16日21:00にはMVのフルサイズがYouTubeでプレミア公開される。

またONE OK ROCKのTikTok公式アカウントが新たに開設された。今後の展開をファンは楽しみにしておこう。