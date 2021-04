kZm（YENTOWN）、Atlantic Japanから新曲「Aquarius Heaven」リリース

ヒップホップ集団YENTOWN所属のkZmが、新曲「Aquarius Heaven」をデジタルリリースした。



楽曲「Aquarius Heaven」は、ASIAN KUNG-FU GENERATION の「ラストシーン」をサンプリングしたDJ DISKプロデュースの楽曲。kZmの疾走感あふれるラップが新たなムーブメントの胎動を予感させる。ジャケットのアートワークはハウス・ミュージックコレクティブのCYKでも活躍するDJのKotsuが手がけている。



また、kZmが楽曲配信と同時に公開したティーザー映像内で、今作はAtlantic Japanからリリースすることを発表。Atlantic Recordsは60年以上の歴史を持ち、Aretha Franklin、Led Zeppelin、Ed Sheeran、Bruno Mars等を輩出してきたアメリカに本拠地を持つ名門レーベルであり、Atlantic / Waner Music JapanからデビューするソロラッパーはkZmが初となる。







今回のkZmのAtlantic Japanからのリリースに際して、Warner Music International社長・Simon Robsonからコメントが届いている、



・コメント

Simon Robson / Warner Music International President



Were all super excited that kZm has signed with Atlantic Japan. Atlantic US has a great history with Hip-Hop music and what a great way to launch Atlantic Japans move into Hip-Hop with such a talented artist as kZm. Im looking forward to building on kZms success in Japan by helping grow his profile across Asia and globally.”



私たちは今回kZmがAtlantic Japanと契約した事を非常に喜ばしく思っています。米国のAtlanticは素晴らしいHip-Hopの歴史を持つレーベルであり、kZmのような非常に才能あるアーティストと共にAtlantic JapanがHip-Hopの世界に参入してゆける事は素晴らしいと思います。また日本での成功に留まらず、kZmと一緒にアジア、そして世界での活躍の場を広げてゆくことを楽しみにしています。





<リリース情報>







kZm

『Aquarius Heaven』



好評配信中

配信リンク:https://lnk.to/kZm_AquariusHeaven