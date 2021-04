中村一太、ポルトガルのアーティストJoão Clementeとの最新作をリリース

べルリン在住の音楽家・中村一太(ex.the cabs/plenty)がドラマーを務めるIttaNakamura & João Clementeが、2021年4月11日に最新作『Haseru』をデジタル配信する。



2010年代にthe cabs、plentyのドラマーとして活躍した中村一太。2017年のplenty解散後はベルリンに移り、新たな解釈とアプローチを携えて、世界へと音楽を届けるべく活動再開。本プロジェクトで中村とコンビを組むポルトガル出身音楽家・João Clemente は、「Slow is Possible, Cat in a Bag」のメンバーとしても活躍中。すでに3年間にわたり共同で音楽を制作。これまでも「Interim Mountains」名義のプロジェクトで、即興音楽を奏でてきたが、本作『Haseru』は中村からの発案で、よりノイジーかつ、多様な構成を持つロックを表現した作品に仕上がっている。



新型コロナウイルスの影響下、ベルリン在住の中村とポルトガルへの帰国を余儀なくされたJoãoだったが、作曲、録音、ミキシングまでを二人で行い、わずか5ヶ月でアルバムを制作した。しかも本作ではを中村とJoãoのみで完結させた。楽曲制作においても、中村のドラムから構築していく実験的な試み、激しい個性がぶつかり合った全5曲が収録される。





<リリース情報>







IttaNakamura & João Clemente

『Haseru』



リリース日:2021年4月11日(日)

=収録曲=

1. Imminent Riots

2. Meticulous Ink Strokes

3. Staring Through the Cage

4. Griot

5. Doppelgänger