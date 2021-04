にしな「がらくたみたいな感情も魅力に」1stアルバム『odds and ends』リリース

にしなさんが、4月7日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースのファーストアルバム『odds and ends』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:にしな先生は本日4月7日に、(10曲入りの)ファーストアルバム『odds and ends』をリリース。おめでとうございます!にしな:ありがとうございます。さかた校長:(2020年10月から2021年3月にかけて)7曲続けて配信されてついにファーストアルバムをリリースということですが……前回(2月24日に)来ていただいたときは連続リリース中で「大変ですね~」なんて話をしましたが、ようやくリリースされました!こもり教頭:6ヵ月連続で配信するのは大変だったと思いますが、そこから1枚にまとめるのは、曲順なども含めて大変でしたか? それとも楽しかったですか?にしな:大変だけど楽しかったですね、振り返ると。楽しかったが強いです。こもり教頭:曲順はどうやって決めたのですか?にしな:スタッフさんと話し合いながら、各々が思う曲順を提案して聴いてみて「どれがいいかな?」と考えて決めました。さかた校長:アルバムは曲順も大事ですからね。にしな:はい。さかた校長:今回、初めてのアルバム制作ですが、どういう思いを込められましたか?にしな:『odds and ends』というタイトルなんですけど、“がらくた”という意味で……私は中学生のころ、仏になりたいと思っていたんです。こもり教頭:『イ』に『ム』って書く仏……?にしな:そうです(笑)。悲しいとか苦しいとか嫌な気持ちがなくても……何て言うんですかね?こもり教頭:悟りの境地、みたいなこと?にしな:そうです……に、憧れていたんですけど。時が経って、そういういらない感情というかがらくたみたいな物が、人間の魅力を出すなと思ったり人生が豊かになるなと思って、そういう1枚にしたかったんです。さかた校長:うん。必要ない部分も人間の魅力として取り入れて曲にして、初めてのアルバムがリリースされましたけど、ぶっちゃけどうですか?にしな:インスタグラムとかのDMで「買ったよ!」とかいろいろ言っていただけたり、店舗に行って自分のコーナーを作ってくれた人と実際にお会いできたりして、すごい嬉しい思いが強いです。素直に。さかた校長:リスナーのみなさんに届いた実感があった?にしな:そうですね。少しずつ届いているな、と思いました。――ここで、アルバム収録曲「ヘビースモーク」オンエア【リスナーの感想:「ヘビースモーク」イントロから気持ち良くて好き! 私にとって歌声やサウンド、メロディーも含めてThe・にしなというような曲です! 最近公開されたMVも何度見たことか……。何よりこの曲の中毒性はエグいです】(14歳女性)にしな:ありがとうございます!さかた校長:本当に切ない歌詞なんですけど、強がっている部分の『ちゅってして拘束する』というところでかわいさも爆発していますよね。これは中毒になるよ。こもり教頭:なるね。ヘビースモーク / にしな【Music Video】さかた校長:そして本日、初ワンマンライブの開催も発表されました。6月25日にZEPP TOKYOで開催されますが、公演のタイトルが『hatsu』なんですね。初ワンマンはどんな気持ちですか?にしな:自分だけを観に来てくださるお客さんの前でライブをしたことがないので、(会場の)大きさも違いますし……あまり想像ができてないです。さかた校長:緊張とかもしていない?にしな:そうですね。ついこの間、「ワンマンをやろうと思うけどどう?」と提案してもらったばかりなので(笑)。この発表を知ったファンの方と、同じような気持ちですね。「どうなるかな?」っていう(笑)。こもり教頭:ファンのみなさんと、同じ空間を共有できますからね。にしなさんのファーストアルバム『odds and ends』、初ワンマンライブ『hatsu』の詳細はオフィシャルサイト(https://nishina247.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/