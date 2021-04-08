TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオンZ（ゼット）」より、第1話「新たなる出発進行！」のあらすじと先行カットが公開された。

第1話ではW主人公・新多シンと碓氷アブトの出会いや、新幹線E5系が変形したシンカリオンZ E5はやぶさの登場が描かれる。「世界の謎を解き明かす男」を自称するオカルト好きのシン。宇宙人の目撃情報を聞きつけてJR横川駅周辺の調査に来ていたシンは、そこで謎の新幹線が運び込まれたという噂を聞く。幻のロボット・テツドウダーと関係があるのではないかと、新たな謎に心踊らせるシンだったが……。

「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」は前作「新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION」から数年後を舞台に、新型ロボ・シンカリオンZと武装強化車両・ザイライナーを駆使して戦う子供たちを描く物語。明日4月9日より、テレビ東京系ほかにて放送される。

TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」

放送情報

テレビ東京系6局ネット：2021年4月9日（金）より毎週金曜日19:25～

奈良テレビ：2021年4月9日（金）より毎週金曜日19:25～

テレビ和歌山：2021年4月22日（木）より毎週木曜日7:30～

秋田放送：2021年4月23日（金）より毎週金曜日10:55～

仙台放送：2021年4月25日（日）より毎週日曜日8:30～

福島テレビ：2021年5月1日（土）より毎週土曜日5:30～

熊本放送：2021年5月2日（日）より毎週日曜日5:30～

青森テレビ：2021年5月2日（日）より毎週日曜日5:45～

キッズステーション：2021年5月8日（土）より毎週土曜日17:00～※第1話は2021年5月5日（水）3:30～。

配信情報

dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video：2021年4月10日（土）より毎週土曜日12:00～

U-NEXT、アニメ放題、Paravi、Amazon Prime Video（レンタル・見放題）、バンダイチャンネル、dTV、Hulu、ひかりTV、HAPPY!動画、Rakuten TV、Google Play、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com 動画、GYAO!ストア、シンカリオンTV（YouTube）、タカラトミーチャンネル（YouTube）、TVer：2021年4月13日（火）より毎週火曜日12:00～

TSUTAYA TV：2021年4月13日（火）より毎週火曜日19:00～

※シンカリオンTV、タカラトミーチャンネル、TVerは最新話1週間限定無料配信。

スタッフ

総監督：池添隆博

監督：山口健太郎

シリーズ構成：赤星政尚、池添隆博

キャラクターデザイン：あおのゆか

メカニックデザイン：服部恵大

音響監督：三間雅文

音楽：住友紀人、渡辺俊幸

アニメーション制作：OLM

CGアニメーション制作：SMDE

制作：小学館集英社プロダクション

キャスト

新多シン：津田美波

碓氷アブト：鬼頭明里

スマット：福山潤

大曲ハナビ：寺崎裕香

戸隠タイジュ：鷄冠井美智子

ほか

(c)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX