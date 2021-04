スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にてTVアニメ『五等分の花嫁』OPテーマ「五等分の気持ち」のカバー楽曲が追加された。

『D4DJ Groovy Mix』

今回『D4DJ Groovy Mix』では、TVアニメ『五等分の花嫁』 OPテーマ「五等分の気持ち」のカバー楽曲が追加。なお、TVアニメ『五等分の花嫁∬』のオープニングテーマ曲、「五等分のカタチ」(原曲)も実装されている。

また、現在TVアニメ『五等分の花嫁∬』とのコラボイベント・ガチャを開催しており、ゲーム内「リズムゲーム画面」をカスタマイズすることができる限定アイテム「ディスクスキン」が登場している。

(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.