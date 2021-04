明治安田生命J1リーグ第8節が6日と7日に行われた。

唯一6日に行われた試合では、横浜F・マリノスがホームにセレッソ大阪を迎えた。試合前に複数のチーム関係者が新型コロナウイルス感染症の陽性反応を示したC大阪は、レヴィー・クルピ監督や複数の主力がメンバーから外れるという状況で試合に臨んだ。それでもお互いに締まった好ゲームを見せ、終盤までスコアレスで推移。最後は横浜Fのオナイウ阿道がコーナーキックの流れから決勝点を挙げ、横浜FMは対C大阪戦で2011年以来となる白星を挙げた。

首位の川崎フロンターレは4位のサガン鳥栖とホームで対戦。スコアレスで迎えた57分、鳥栖は田代雅也が退場して数的不利の展開となる。すると65分、川崎Fは途中出場の遠野大弥が先制点をマークする。この1点が決勝点となり、川崎Fは3連勝で開幕から9戦無敗となった。

2位の名古屋グランパスは、敵地で湘南ベルマーレと対戦。前半終了間際に退場者を出した湘南が守備を固めると、名古屋は攻めあぐねる展開が続き、スコアレスで試合終了。名古屋は2戦連続のスコアレスドローで開幕から8戦無敗を維持したものの、川崎Fとの勝ち点差は「5」に開いた。

ヴィッセル神戸は、11分に古橋亨梧が挙げた1点を守り切って大分トリニータを撃破。リーグ戦3連勝で4戦無敗となり、勝ち点「17」で単独3位に浮上した。また、横浜FCと敵地で対戦したサンフレッチェ広島は、浅野雄也の2ゴールなど前半だけで3点をゲット。そのまま守り切って3-0の快勝を収め、勝ち点を「16」に伸ばして4位に浮上した。

FC東京はホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦。FC東京は29分に相手の決定機を阻止した渡辺剛が一発レッドで退場すると、札幌も59分に相手の決定機を阻止したとしてキム・ミンテがレッドカードを提示される。FC東京はこの場面で獲得したフリーキックからディエゴ・オリヴェイラが先制点を獲得し、69分にD・オリヴェイラが自ら獲得したPKを沈めてリードを広げる。札幌は83分に1点を返したものの、逃げ切りに成功したFC東京が2試合ぶりの勝利でリーグ5戦無敗となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

横浜F・マリノス 1ー0 セレッソ大阪

鹿島アントラーズ 2ー1 柏レイソル

FC東京 2-1 北海道コンサドーレ札幌

川崎フロンターレ 1ー0 サガン鳥栖

横浜FC 0ー3 サンフレッチェ広島

湘南ベルマーレ 0ー0 名古屋グランパス

清水エスパルス 0ー2 浦和レッズ

ガンバ大阪 0ー0 アビスパ福岡

ヴィッセル神戸 1ー0 大分トリニータ

徳島ヴォルティス 1ー0 徳島ヴォルティス

◆■順位表

1位 川崎F(勝ち点25/得失点差+18)※9試合消化

2位 名古屋(勝ち点20/得失点差+8)

3位 神戸(勝ち点17/得失点差+5)

4位 広島(勝ち点16/得失点差+7)

5位 C大阪(勝ち点16/得失点差+5)※9試合消化

6位 FC東京(勝ち点15/得失点差+3)

7位 鳥栖(勝ち点14/得失点差+8)

8位 横浜FM(勝ち点14/得失点差+5)※1試合未消化

9位 徳島(勝ち点11/得失点差+1)

10位 浦和(勝ち点11/得失点差−5)

11位 福岡(勝ち点9/得失点差−2)

12位 清水(勝ち点8/得失点差−4)

13位 札幌(勝ち点7/得失点差+1)※1試合未消化

14位 鹿島(勝ち点7/得失点差−2)※1試合未消化

15位 湘南(勝ち点6/得失点差−3)

16位 大分(勝ち点5/得失点差−5)※1試合未消化

17位 柏(勝ち点4/得失点差−7)

18位 G大阪(勝ち点2/得失点差−1)※5試合未消化

19位 仙台(勝ち点1/得失点差−15)※1試合未消化

20位 横浜FC(勝ち点1/得失点差−17)

■次節の対戦カード

▼4月10日(土)

14:00 広島 vs 湘南

15:00 C大阪 vs 福岡

▼4月11日(日)

13:05 札幌 vs 鹿島

14:00 仙台 vs 横浜FM

14:00 FC東京 vs 川崎F

15:00 鳥栖 vs 横浜FC

15:00 大分 vs 名古屋

16:00 浦和 vs 徳島

17:00 柏 vs G大阪

17:00 神戸 vs 清水