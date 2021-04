『おねがいマイメロディ』アクキー、メモスタンドなどの受注開始！

アルマビアンカは「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、『おねがいマイメロディ』の商品の受注を4月2日(金)より開始した。



『おねがいマイメロディ』は、2005年4月から2006年3月まで放送された、サンリオのキャラクター「マイメロディ」を原案としたTVアニメ。悪だくみを重ねるライバルのクロミを捕まえるために人間界へ行くことになったマイメロディが、中学生の女の子・夢野歌と共に魔法の力で人々の大切な夢を守ってゆくラブコメディーだ。



この度受注を開始したのは、夢野歌、マイメロディ、ウサミミ仮面、クルミ・ヌイ、クロミを新たなタッチで魅力的に表現した「トレーディング Ani-Art アクリルキーホルダー」や「トレーディング Ani-Art 缶バッジ」、「トレーディング Ani-Art アクリル立て看板風メモスタンド」など9種。



カバンやお気に入りの場所につけたり飾ったり、デスクワークで活躍する可愛いアイテムが揃っている。また、予約購入特典がついてくる商品もあるためこちらも合わせてチェックしてほしい。



(C)2021 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. S612075