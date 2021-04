アイナ・ジ・エンド「唯一伝えられることは経験」アイナLOCKS! 開講

アイナ・ジ・エンドが、4月5日(月)放送のTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK!」に出演。今回より番組内のコーナー「アイナLOCKS!」で、“表現の講師”を担当します。この日は初登場ということで、自己紹介と“伝えること”について語りました。アイナ:生徒(リスナー)のみなさんこんばんは。そして新入生のみなさんはじめまして。表現の講師・BiSHのアイナ・ジ・エンドです。よろしくお願いします。アーティスト講師に選んでいただいて、ありがとうございます、ほんと……私、講師です、今(笑)。SCHOOL OF LOCK! って、私にとって、めちゃめちゃ居場所なんですよね。聴いている側としては、こんなに温かくて楽しい場所はないって思ってたんですけど。この前出させてもらったときは、正直にすごくカロリーが高くて……。生徒のみんなが送ってくれる文章とかも、本当の悩みなんですよね。心の底からの悲痛な叫びとか、誰にも言えない本当のこととか。そういうことがしっかり届くんで、前日は寝られなかったんですよ(笑)。でも今回は、寝られないとかそんなこと言わずに、しっかりもう一回向き合って、前回よりも強くなった私でやっていきたいと思います。アイナ:講師っていうことなんですけど、正直私は、まだまだ人に何か教えられることはないんじゃないかなって思っているんですよね。でも、生徒のみんなに唯一私が伝えられることがあるとしたら、それは私が経験してきたことなのかなと思います。私が10代のころは、気持ちを表すのがめっちゃ難しくて。好きって伝えても、どれくらい好きなのかとかは伝わらないし。つらいって言っても、どれくらいつらいかは伝わらない。わかってくれないかもしれないし……あと、つらいよっていうのも、勇気がいることでした。今でもまだまだ不器用なので、言葉で届けるのは難しいなと思うんですけど、私にはそれを表せる場所がありました。歌詞を書いたり、歌を歌ったり、踊りをしたり。そのときの自分って「あぁ今を生きてるな、自分をしっかりまっとうしてるな」って思います。もし、生徒の君が誰かに思いを伝えたかったり、つらい気持ちを吐き出せなくて困っていたら、それを解決する方法をいっしょに見つけていきたいと思います。そして、これからたくさんの生徒の人と仲良くなりたいし、一人ひとりのあなたが楽になってほしい。楽しい毎日を送ってほしいです。そんな気持ちで毎週月曜日の夜、ここから授業を行っていきたいと思います。今後、アイナLOCKS! で生徒のみんなとやりたいことを考えたんですけど……私、生きるとか死ぬとかそういう話をするよりかは、「あのパスタ屋さん美味しいよ」とか「今日こんな話を学校でしたよ」とか。そういうたわいもない日常を話し合うことが、みんなとしゃべる上で一番大切かなって思います。あんまり深い事考えすぎてもね、しんどいですよね。よかったら、本当に何気ない話もいっぱいしてください。しようね。アイナLOCKS! 終了後には、生放送パートにも登場。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、はじめて同番組を聞いたというリスナーとの電話のやり取りにも参加し、「(BUMP OF CHICKENによる)BUMP LOCKS! にめちゃくちゃ救われていました」と番組の思い出を語りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/