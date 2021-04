「Makuake」、福岡のFMラジオ局と連携 番組でプロジェクトを毎週紹介

応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」を運営するマクアケは4月1日、福岡のFMラジオ局CROSS FMCROSS FMが手掛ける新番組「CHEER UP ! FRIDAY」と連携し、「Makuake」が実施中のプロジェクトをラジオ番組内で紹介する取り組みを開始した。同社初となるラジオ番組との連携により、プロジェクトの実行者を応援する。



「CHEER UP ! FRIDAY」は、「福岡を、元気に! 福岡から、元気に!」をテーマに、頑張るあなたにエールを送る、全力応援プログラム。音楽と情報でパワーをチャージする5時間強の生放送番組となる。今回の取り組みを行うのは、番組内の「HOORAY FOR YOU」コーナーで、「Makuake」に掲載されている全国各地のプロジェクトから毎週1つをピックアップし、プロジェクトの実行者に、プロジェクトに込めた想いを電話で伝えてもらう企画となる。これによりプロジェクト実行者は、プロジェクトに関する想いを直接ユーザーに届けることができる機会を得る。一方ユーザーは、作り手の想いを直接聞いた上で応援購入をすることが可能になる。



同社は「Makuake」の運営を通じ、各地で作られるこだわりの商品やフード、お酒はもちろん、飲食店、イベント、コンテンツ、伝統工芸の新たな挑戦など、1万3000件以上にのぼる新しいものや体験を生み出すサポートをしてきた。これまでに全国100社以上の金融機関と連携し、日本各地の事業者を支援しながら、東京本社の他に関西支社、九州拠点、名古屋拠点を設け、各地域に根ざしたサポートにも力を入れている。



九州拠点では、マルタイにより「福岡のソウルフード」として親しまれる棒ラーメンをスタイリッシュに進化させたプロジェクトが生まれ500万円以上の応援購入金額を集め話題になった他、現在第2弾を実施中の、-7℃の涼しい風を運ぶ冷風房「ヒヤミスト2」が現時点で2300万円以上の応援購入金額を集めるなど、フードからプロダクトまで様々なジャンルのプロジェクトが誕生し盛り上がりをみせているという。



今回の取り組みは、福岡県から全国に情報発信を行い、頑張っている人を応援する番組「CHEER UP ! FRIDAY」において、「Makuake」を通して挑戦する実行者を応援したいという想いが合致し、開始に至ったとしている。



今後も様々なジャンルのメディアパートナーと連携し、「Makuake」で実施するプロジェクトをより多くの人に知ってもらい、応援購入体験の機会を提供することで、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指すとしている。



■「CHEER UP ! FRIDAY」番組概要

・放送時間:毎週金曜日 6:30~11:47

・コーナータイトル:「HOORAY FOR YOU」

・コーナー放送時間:9:00~

・コーナー概要:応援購入サービス「Makuake」のサイト上からプロジェクトを毎週1つピックアップし、プロジェクトの実行者と電話を繋いで紹介