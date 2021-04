映画『すみっコぐらし』の感動が詰まったポップアップブック予約開始

主婦と生活社は、『映画「すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」ポップアップBOOK(2021年11月発売予定)』の予約受付を4月1日(木)より全国の書店・ネット書店にて開始した。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。

2019年に公開された『映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は老若男女問わず幅広い支持を集め、「Yahoo!映画」評価ランキング第1位、「Filmarks映画初日満足度ランキング」第1位(2019年11月第2週)、「ぴあ映画初日満足度1位」(2019年11月9日ぴあ調べ)を獲得し、動員数122万人を記録した。



そんな大ヒット作品『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』の感動を、ぎゅーっとつめこんだ待望のポップアップ絵本が2021年冬に発売決定!



かわいいすみっコたちが映画そのままに登場する、ボリュームたっぷり大満足な立体絵本。ねこ、とんかつ&えびふらいのしっぽ、しろくま、とかげ、ぺんぎん? を主役にした童話の世界の数々や、涙なくしては見られないラストシーンまで、豪華なポップアップが全8面も楽しめる完全保存版だ。



ポップアップ絵本の魅力は360度イラストが楽しめること! 実際の映画の場面が立体的に表現されているため、ドアを開けたら中が見えたり、後ろ向きのキャラクターをのぞきこんだら表情が見えた! なんていう楽しい発見がいっぱい。

さらに、映画にはない構図で描き下ろしたイラストを多数掲載。映画とはまた違ったオリジナリティと感動を味わうことができる。



本書は全国の書店、またはネット書店にて2021年6月25日(金)まで予約受付中。2021年11月5日(金)発売予定だ。



(C)2019日本すみっコぐらし協会映画部 (C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.