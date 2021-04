SCANDAL、“無人島”にまつわるリスナーからの報告にびっくり仰天！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月5日(月)の放送では、リスナーからのメールにたっぷりと応えていきました。ここでは「まみむめ、無人島」の回を聴いたリスナーのびっくり仰天の報告と、勝手に「え、そーなる?」再延長戦をお届けします。HARUNA:4月に入りました。そしてツアーも始まりました。RINA:始まりましたね。HARUNA:今週はメールをひたすら読む回です。実は久々です。TOMOMI:コーナーをやることが多かったからね。HARUNA:では読みます。<リスナーからのメール/エアターミナル改め・つぐむさん>「まみむめ、無人島」の放送を聴いてメールしました。僕は東日本大震災が10年前に起きてから、(東京生まれの東京育ちなので)地震が起きた際にどこか避難できる場所を確保しようと、家族に理解を得まして、当時フィリピンの友人から小さな島の敷地を、日本円にして格安の80万円で購入しました。島のすべてが僕のモノではありませんが、現地まで何度も足を運んで1から木造の家を造りました。畑で野菜が作れるようにした甲斐もあって、今ではその家で生活できるのですが……木造住宅なので現地にマメに行かないと、雨や湿気によるカビみたいなモノや老朽化などによって、維持していくことが本当に大変です。最初は80万円だから安いと思っていましたが、家を造ったり飛行機代や維持費などを入れると、この10年間にものすごくお金を使っていると感じています。何よりもせっかく所有した島に大地震が来たらどうしようかと、「マミムメ無人島」放送を聴いたのをキッカケに、雨の少ない安全な場所にある他の島を検討する良いキッカケになりました。追伸・畑の管理は家から近いほうが断然良いと思いました。HARUNA:……ということです。びっくり!MAMI:あの放送がきっかけになるなんて。TOMOMI:しかも島の購買意欲をかきたてるなんてね。HARUNA:あの企画で誰の共感を得るんだ? って思ってた。MAMI:響いてたね。TOMOMI:すでに島の所有者だしね!RINA:フィリピンか……確かに雨がたくさん降りそう。木造だと大変そうやね。HARUNA:もうそこに住まないとね、行ったり来たりは大変そう。RINA:でもすごいな。MAMI:10年ってすごいよね。そしてもう一つ(島を)買おうとしてるんでしょ?RINA:なんの仕事をしてるんやろ。すごい人がいるんやね。* * *TOMOMI:続いて、さわさんより。勝手に「え、そーなる?」再延長戦って……みんな好きやな、「え、そーなる?」が。MAMI:みんな自由に送ってくるねぇ。<リスナーからのメール/さわさん>生放送特番のときに初めてメッセージを読んでもらえて嬉しかったです。他にも「え、そーなる?」エピソードがあったので、送らせていただきました。まだコロナ前の話です。仕事帰りに駅で酔っ払いのおじさんが私にぶつかってきて、謝ってきた流れで、電車の方向が同じことが判明し、一緒に帰ることになってしまいました。話していくうちに、年齢は10歳上でなんと出身中学校が一緒ということが判明。地元トークで盛り上がってしまいました。そして満員電車に揺られながら、中学時代の恋愛話に。そのとき、自分たちが立っていた真後ろの席が2つ空いたので座りました。「彼氏はいたのー?」と聞かれたので答えようとしたら、中学時代に付き合っていた元彼が目の前に座っていたのです。今まで立っていたので気付かなかったのですが、私は座っている元彼の頭上でおじさんとずっと話をしていたことになります。元彼とはあまり良い別れ方をしなかったので、「中学時代は多分彼氏はいなかったです」と思わず嘘をついてしまいました。不思議なご縁で出会った地元の先輩にも驚きましたが、元彼登場という結末がまさに「え、そーなる?」な出来事でした。MAMI:すごい偶然だね……きまず~い。RINA:こんなことってある? ドラマでもおかしな展開やなって思うくらいのことでしょ?HARUNA:元彼とばったり会う前にも、既に「え、そーなる?」の展開なのにね。TOMOMI:でもなんかいい日やね。RINA:楽しいね、聞いてる分にはね……この不思議な展開は。* * *リスナーの皆さんが素晴らしい体験や経験をメールで送ってくださることで、この番組はどんどん楽しい内容になっていきます。もっとメールを送ってくださいね!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056