アイスタイル、サステナブルな取組強化 「istyle SUSTAINABILITY」始動、イベント開催も

コスメ・美容の総合サイト「@cosme」を運営するアイスタイルは4月6日、SDGsの考え方に則り、「istyle SUSTAINABILITY」としてグループ全体でサステナブルな取り組みを強化していくと発表した。その第一歩として4月14日より、「BEAUTY SDGs WEEK powered by @cosme」を開催し、BEAUTY業界のサステナブルな活動の認知拡大を図る。



サステナブルな取り組みの強化に向けて始動した「istyle SUSTAINABILITY」は、「BEAUTYの力で豊かな世界の実現を目指す」とし、BEAUTYを求めるあらゆる生活者が心豊かに過ごせる社会を目指す「Quality of Life(for生活者)」、エシカルな視点から資源やエネルギーを節約することで循環型社会の発展に貢献する「Beautiful Earth(for環境)」、美容業界における公正かつ健全なバリューチェーンの構築を推進する「Hand in Hand(forバリューチェーン)」に取り組む。







2015年9月の国連サミットにおいて採択されたSDGsの考え方に則り、アイスタイルグループ内での環境や働き方への取り組みはもちろん、同社の展開する国内最大級のビューティプラットフォームを通じて、多くのステークホルダーへのSDGs関連の情報発信や意識啓発の働きかけなどを行うなど、グループ全体としてサステナブルなアクションを強化していくとしている。



その第一歩としてまず、4月14日~27日の2週間に渡り、BEAUTY業界のサステナブルな活動の認知を広げ、SDGsに関心を持つ人を増やすことを目的に、「BEAUTY SDGs WEEK powered by @cosme」を開催する。







アイスタイルグループは、月間1400万人以上(2020年12月)のアクティブユーザーを誇るコスメ・美容の総合サイト「@cosme」、国内24店舗を展開する化粧品専門店「@cosme STORE」「@cosme TOKYO」、2000ブランド以上の正規品を取り扱う化粧品EC「@cosme SHOPPING」を運営しており多くのメーカー・店舗・スペシャリスト・美容家・インフルエンサー、そして生活者の参加を得ている。



今後は、「BEAUTYの力で豊かな世界の実現を目指す」べく、中長期で社内外に向けた様々な取り組みを行い、BEATUYの領域からSDGsの達成に貢献していく考えを示した。