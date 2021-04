『そふび道』NEWS■レイ・ハリーハウゼン氏創造の怪獣キャラクター「タロス」が予約受付中！

ストップモーションアニメの巨匠・レイ・ハリーハウゼン氏が昨年、生誕100年を迎えたことを記念して海外メーカー・スターエーストイズが「スターエース30㎝ソフビスタチューシリーズ」として氏の大人気キャラクターを続々ラインナップ!



これまで人気キャラ「サイクロプス」「イーマ竜」「リドザウルス」と紹介してきたが現在、予約受付中の「タロス ソフビスタチュー デラックスVer.」の受付締め切りが迫っている!



「タロス」とは「神々の宝物庫」を侵す者があれば動き出す「ブロンズ島」を守護する「青銅の巨像」! もし巨大な像が突然、動き出したら? そんな誰もがワクワクする空想を具現化した存在であり、ハリーハウゼン作品の中でも特に人気の高いキャラクターだ!



この「デラックスVer.」は、劇中描かれていた島のラグーンを模した専用ジオラマベースが付属し、島の財宝を守る「タロス」が、刀を持ち船を襲撃する迫力のイメージが再現されている。ちなみにベースが付属しない一般版もホビーショップにて各2万7500 円(税込)で同時発売予定。



>>>タロスの4面写真を見る(写真10点)



Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation (Charity Number SC001419).