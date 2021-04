山之内すず すべての年齢層から「“PayPayの子”っていわれるようになりました」

タレント・女優の山之内すずが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。今回が初登場なので、番組が用意した小テストに答えながら自己紹介をしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 山之内すずのGIRLS LOCKS!」4月5日(月)放送分)山之内:SCHOOL OF LOCK! の生徒のみなさん! はじめまして! 山之内すずといいます! 年齢は19歳で、今年の10月3日に20歳になります!兵庫県出身で……なんていえばわかりやすいかな? あのー、“PayPay”の人です(笑)。好きな教科は……文系なんですけど、唯一これだけは自慢なんですけど、古典がずっと学年4位でした!!山之内:『山』はやまです!山とか川の『山』です。『之』は、あれです、しんにょうみたいな。わからんかったら、ひらがなの『え』って書いてもらったら大体読めます。『内』は、“内外”の『内』です! で、『すず』!で、ニックネームか……最近自分的に推してるのは、『山之内』です(笑)。山之内:1つ目! ふだん、タレントなどなどいろんな活動をしているんですけど、山之内初となるスタイルブック『すずのこと。』(宝島社)が発売中でございます!2つ目! NHK Eテレさんの『ぼくたちこれからドコいくの?』のメインMCをさせていただいております!3つ目! Huluさんで公開される『悪魔とラブソング』というドラマで、甲坂友世(こうさか・ともよ)役を演じさせていただいております!山之内:ターニングポイントかぁ……でも1コは、インスタグラムだと思います。私、インスタからスカウトしていただいて、いま芸能活動とかをさせていただいているんで。やっぱり、インスタですかね!もうひとつは……PayPayですかね? それまでは、10代の子に『TikTokの子』とか『オオカミの子(※)』って呼ばれてたのが、(PayPayのCMに出てからは)すべての年齢層の方から『あっ! PayPayの子!!』っていわれるようになりましたね。だから、PayPayですかね?(笑)。(※2019年に、AbemaTVの恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない♡」に出演)山之内:恥ずかしいなぁ(笑)。こういうの、あんまりしてきてない人間なんですよね……これは、「やで!」とか付けてもいいですか?(笑)。① 友達に言う『大好き』『だいすきやでぇ~』②推しに向けて言う『大好き』『た゛い゛す゛き゛~~~~~~』③片思いの相手に言う『大好き』『だいすきやねんでっ……』山之内:あ~恥ずかしぃっ! すぐ次いこっ。山之内:これです!(ここで、堂村璃羽「今日も生きてて偉いね」をオンエア)山之内:なんでしょうね……タイトルだけで、(私の)人柄というか価値観はわかるんじゃないかな、と思うんですけど。やっぱね、”生きてるだけで偉い”んですよ! すずは、自分のご機嫌をとるために生きてるんで。1日の自分の評価は、基本的に減点式じゃなくて加点式なんですよ。「寝坊をしてない→えらい」、「今日晴れてる!→やった~!」、「歯みがきできた!」とか(笑)。「めんどくさい私でごめんね」と思いながら今日も生きて、「えらいね!」って誰かに言ってもらえるためでもあるし、自分に自分で言い聞かせるものでもあるし……。すずの好きな言葉でもあるので、この曲が自己紹介がわりの1曲になったんじゃないかと思います!山之内:ふぅ…というワケで、テスト終了しましたっ! あっっ……! 160点! 加点がすごい(笑)。私のこと、わかっていただけたでしょうか? 新入生ですけど、何卒、よろしくお願いします!山之内すずのGIRLS LOCKS! は、毎月1週目の月曜~木曜に放送されます。メッセージはGIRLS掲示板まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/