カルティエ現代美術財団、伝説的な映画監督アルタヴァスト･ペレシャンを特集したオンライン企画を開催

カルティエ現代美術財団は、アルタヴァスト・ペレシャン『Nature』展の一環として、この伝説的な映画監督に光を当てるオンラインプロジェクト「Encounter with Artavazd Pelechian」(アルタヴァスト・ペレシャンとの出会い)を、財団のウェブサイトに公開する。



この「Encounter with Artavazd Pelechian」プロジェクトは、映画評論家のセルジュ・ダネーが「映画史におけるミッシングリンク」と評した、アルタヴァスト・ペレシャンという輝かしく比類のない映画監督の、生涯と作品を探るというオンライン企画だ。ペレシャンがアルメニアで生まれてから2020年にカルティエ財団で初公開された新作「Nature」を制作するまでの、キャリアのマイルストーンを振り返る。ペレシャンのこれまでの10本の映画作品に加え、貴重な文書や歴史的な写真、アート・映画関係者からの寄稿や投稿が公開される。



映画監督のレオス・カラックスは、ペレシャン映画への称賛を示し、歌手のパティ・スミスは、2014年にカルティエ財団で上映された彼の作品にインスパイアされ、コンサートの中でオマージュを捧げた。また、映画監督のピエトロ・マルチェッロは、ペレシャンのビデオポートレートを新たに編集している。



カルティエ財団は、他のアーティストや思想家たちからも、ペレシャンへのメッセージを短い動画や手紙の形で集めた。展覧会の開幕に際し、映画監督のアトム・エゴヤンやアンドレイ・ウジカ、アーティストのサラ・ジー、メリク・オハニアン、ギジェルモ・クイッカ、哲学者のエマヌエーレ・コッチャらから、自宅やカルティエ財団で撮影したビデオメッセージが寄せられた。それらは、エレバン(アルメニア)にとどまり続けた、この映画界の巨匠に対する称賛と尊敬を表している。





このオンラインプロジェクトは、ペレシャンの生涯やキャリアの節目となる出来事や映像、アーカイヴ資料に関する情報を、毎週ソーシャルメディアで配信する。異彩を放つこの映画監督と、その叙情的でタイムレスな作品を取り巻く謎をぜひみてみてはいかがだろうか。



アルタヴァスト・ペレシャン『Nature』展

期間:2021年4月25日まで

アルタヴァスト・ペレシャンを取り上げるフランス初の展覧会。27年ぶりの新作「Nature」、1966年制作の初期作品「Land of the People」、農民の暮らしを描いた1975年の「The Seasons」といった、プレシャンの代表作の間に新たな対話を促します。 カルティエ財団とツェット・カー・エム映画研究所が2005年に制作依頼した映画「Nature」は、寡作ながらも輝かしいフィルモグラフィを誇る監督が15年をかけて完成させた作品。本展は、ときに予言的な特徴をみせる叙情的な「Nature」という作品を通して、映画界の偉大な作家に光を当てます。

注:一時クローズしている場合がございます。公式サイトでご確認ください。

