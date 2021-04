ピーターセン自動車博物館の地下に新たなコレクションが！医療従事者へのサービスも

ピーターセン自動車博物館は、地下のコレクションに8台以上の新しい車を追加し、最新のツアー体験を提供する。新たな車は、1959年 Deutsch-Bonnet HBR5 Coupé、2015年 Chevrolet Camaro art car、1964年 Chevrolet Impala "Gypsy Rose"、1960年 Plymouth XNR Replica、1982年 Knight Industries Two Thousand "K.I.T.T. "car、1948年 Bentley Mk VI "New Look" Saloon、1939年 Packard Twelve Landaulet、1974年 Dale Mock-Upが含まれる。



ピーターセン自動車博物館のエグゼクティブ・ディレクター、テリー・L・カーゲスは、「閉館中、私たちのチームは、自動車についての新しいストーリーを語り、幅広い愛好家にアピールするために、コレクションのキュレーションと展示の構築を続けました。私たちは再びオープンできることにワクワクし、お客様が集うためのより親密で安全な場所を提供することに尽力しています」とコメントした。



【ピーターセン自動車博物館で出合えるコレクション】(写真8点)



上記に加えて、ここでは最近4つの新しい展示がはじまった。"The Aesthetic of Motoring: 90 Years of Pininfarina "では、イタリアのコーチビルダーであるピニンファリーナのデザインの多様性と多用途性を、4つの重要な作品を通して紹介している。また、"A Century of Spectacle and Speed "では、スーパーカーの進化の過程を紹介している。"Extreme Conditions "では、11台のカスタム競技用、レクリエーション用、実用的なオフロードカーを紹介している。"Redefining Performance "では、ポルシェの最も革新的なロードカーとレースカーを紹介している。



ピーターセン自動車博物館は、2021年3月25日に一般公開を再開したが、チケットはピーターセンのウェブサイトで事前に購入する必要があり、ゲストはマスクを着用する義務がある。また、2021年年末まで、認定を受けた医療従事者や救急隊員が、本人と近親者3人まで無料で入場できるというサービスもおこなっている。