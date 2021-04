『ひつじのショーン』カレーカフェで本格スパイスカレーを楽しもう♪

本格スパイスカレーが楽しめる『ひつじのショーン スパイスカフェ withサンデーブランチ』が2021年4月2日(金)に吉祥寺にオープンした。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。先日、映画『ひつじのショーン UFOフィーバー!』が第93回アカデミー賞(R)長編アニメーションにノミネートされるなどより注目を集めており、子どもから大人まで人気が広がっている。さらにこの春新店舗がオープンするなど話題が続く、今注目のキャラクターだ。



前回開催のショーンカフェ(2017年10月〜2020年3月)は「旅するショーン」がテーマだったが、この度オープンする「ひつじのショーン スパイスカフェ withサンデーブランチ」は、「ショーンが世界旅行から帰ってきた!」というストーリーからスタート。世界を旅したショーンが持ち帰ってきたスパイスで、楽しく美味しいスパイスカレーを提供する。



店内では『ひつじのショーン』グッズも販売予定で、ひつじのショーンの世界観を存分に楽しむことができる。



本カフェはサンデーブランチ吉祥寺店(吉祥寺PARCO 4F)に4月2日(金)よりオープン。本カフェのために書き下ろされたグレイビーボートを持ったショーンが目印! ナチュラルエスニックな空間でショーンと仲間たちと本格スパイスカレーを楽しもう♪



