金原ひとみとMy Hair is Bad椎木知仁のトークライブが決定　代官山蔦屋書店で限定30名にて開催

音楽、文芸、映画。長年にわたって芸術の分野で表現し続ける者たち。本業も趣味も自分流のスタイルで楽しむ、そんな彼らの「大人のこだわり」にフォーカスしたRolling Stone Japanの人気連載コラム『Coffee & Cigarettes』のトークライブイベントの第三弾の開催が決定。今回は、今回は芥川賞作家「金原ひとみ」とロックバンドMy Hair is Badのギター/ボーカル「椎木知仁」だ。



自身の個性を受け入れ、人生を主体的に切り拓く創作者から、そのマインドやきっかけなど心に響くインプットを体験できる”嗜好の時間”を味わっていただくべく立ち上がった本イベント。



第3弾となる今回は芥川賞作家「金原ひとみ」と新潟県上越市出身3ピースロックバンドMy Hair is Badのギター/ボーカル「椎木知仁」によるトークセッションが実現。 20歳の時のデビュー作『蛇にピアス』で第130回芥川賞を受賞し純文学界にセンセーションを巻き起こして以降、作家としてマイペースに作品を発表しつつ結婚、出産を経験し、6年間のフランス移住生活を経て現在は日本で執筆活動を続けている作家であり、Rolling Stone Japanでは自身の音楽愛を独自の審美眼からテキスト化し表現する「金原ひとみ」と、 ツアーごとに規模を拡大するがそのたびにソールドアウト、ロックファンから熱く支持されるに留まらず、「マイヘア登場以前/以降」と分けられるくらい、各地のライブハウス・シーンに大きな影響を与えるなど、ここ数年、破竹の勢いで突っ走ってきたバンド『My Hair is Bad』のギター/ボーカルである「椎木知仁」。



文芸家と音楽家。表現方法は違うものの自身の内面やこれまでの経験からアウトプットした作品から多くのフォロワーに支持される”創作者”である彼らのトークセッションから、自分の人生を自分で切り拓くことの豊かさを感じ取ってもらう”嗜好の時間”を味わって欲しい。



イベントタイトル:

Rolling Stone Japan presents

「Coffee&Cigarettes Talk Live ~金原ひとみ×椎木知仁~」



日時:

4/15(木)18:30開場、受付開始

19:00スタート / 20:30 終了



場所:

代官山蔦屋書店

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5



会場入場チケット:2000円(30名様限定)※Peatixにて先着購入順となります。

配信視聴チケット:1000円



会場入場チケット購入先:

Peatix:https://peatix.com/event/1877367/view



代官山蔦屋書店HPイベントページ

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/music/19451-1849220402.html



配信視聴チケット購入先:

https://rollingstonejapan.zaiko.io/e/talklive20210415



チケットお問い合わせ先:

代官山蔦屋書店 03-3770-2525

【プロフィール】

金原ひとみ

1983年、東京都出身。2003年『蛇にピアス』ですばる文学賞。翌年、同作で芥川賞を受賞。2010年『トリップ・トラップ』で織田作之助賞受賞。2012年『マザーズ』でBunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。2020年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞受賞。著書に『AMEBIC』『軽薄』『クラウドガール』等がある。現在『SPUR』にて「ミーツ・ザ・ワールド」、『Rolling Stone Japan』にて「Live to breathe」、ウェブサイト『HB』にて「デクリネゾン」を連載中。 5月に新刊『アンソーシャル ディスタンス』を刊行予定。



椎木知仁(シイキトモミ)

新潟県上越市出身3ピースロックバンド 『My Hair is Bad』のギター/ボーカル。

2013年2月に初の全国流通盤1stミニアルバム「昨日になりたくて」発売。年間100本を超えるライブ本数を重ね、2016年5月にはEMI Recordsよりメジャーデビュー。現在でもライブハウスからアリーナまでキャパシティを問わずライブを行う唯一無二のライブバンド。

昨年12月23日には、3曲入りのCDシングル『life』と配信シングル『love』の2作品を同時リリースした。

2021年4月10日(土)、4月11日(日)には、さいたまスーパーアリーナでのワンマン2days公演「ブレイクホームランツアー」 を敢行。

【代官山 蔦屋書店内でのイベント参加につきまして】

▼会場内での感染予防対策

・お客様用の手指消毒液を各入り口に設置しております。

・ソーシャルディスタンスを保った座席配置を致します。

▼スタッフの感染予防対策

・出店前の検温/確認

・体調不良時/発熱時の出店出勤の停止

・手指の定期的な消毒の徹底

・マスク着用の徹底及び咳エチケットの励行

▼お客様へのお願い

・ウイルス感染の可能性のある方/体調のすぐれない方はご来場をお控え下さい。

・ご来場時のマスク着用/手指の消毒は必須とさせて頂きます。

・咳エチケットの励行にご協力をお願い致します。

・厚労省が推奨する新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAのダウンロードをお願い致します。

▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

※COCOAとは、利用者ご本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能(ブルートゥース)を利用して、お互いに分からない様プライバシーを確保して、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受ける事が出来るスマートフォン向けアプリです。

・社会情勢によりオフライン(代官山 蔦屋書店内)でのイベントを中止する場合がございますので、予めご了承下さい。



■チケットの購入・動画の視聴には電子チケット販売プラットフォームZAIKOへの登録が必要となります。

■配信のURLは購入したZAIKOアカウントのみで閲覧可能です。

■URLの共有、SNSへ投稿をしてもご本人のZAIKOアカウント以外では閲覧いただけません。

■チケットのご購入前に、記載の注意事項をよくお読みいただき、配信ライブ視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうか必ずご確認ください。

■チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

■途中から視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、巻き戻しての再生はできません。アーカイブ配信中は巻き戻し再生可能です。

■インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、公演の一時中断・途中終了の可能性がございます。

■お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。

■閲覧に関わるインターネット通信費用はお客様のご負担となります。

■データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fiのご利用を推奨いたします。

■本公演は有料での配信ライブです。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

■ドメイン指定受信、メール指定受信ご利用の方は、「tickets@zaiko.io」「zaikomail.com」のドメインを受信できるよう設定してください。



■ライブ配信終了後、チケットをお持ちの方は【4月18日(日)23:59】まではアーカイブ配信をご利用いただけます。

■アーカイブ配信期間中は何度でも視聴可能です。