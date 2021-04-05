TVアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」第1話の場面カットが公開された。

明日4月6日より日本テレビほかにて放送される「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」。徳川慶喜が権力を維持し続けているという“明治64年”のパラレルワールドの日本を舞台に、反体制派組織クチナワと徳川政府の闇組織・鵺（ぬえ）が描かれる。第1話「機密事項一〇一アオキシュラノハナ」では鵺の“処刑人”である雪村咲羽、そして月城真琴と花風エレーナが、“東亰城”の完成披露祝賀会で慶喜暗殺を企む反体制派組織首領・蛇埜目（じゃのめ）を駆除することに。地下道で待ち伏せていた雪村の前に、蛇埜目が生み出した獣異形（けものいぎょう）が現れる。

また放送直前の4月6日24時20分からは、YouTubeにて特別番組をプレミア公開。雪村役の三森すずこ、中村浅陽役の伊藤彩沙が出演する。

オリジナルTVアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」

放送情報

日本テレビ：2021年4月6日（火）より毎週火曜日25:29～ ※第1話は25:34～

BS日テレ：2021年4月7日（水）より毎週水曜日24:00～

CS日テレプラス：2021年4月13日（火）より毎週火曜日24:30～

配信情報

Hulu、Amazon Prime Video、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコ動画、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、ひかりTV、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com 動画、GYAO!ストア、music.jp、COCORO VIDEO、HAPPY!動画、ムービーフルplus、Google Play、Paravi、FOD、バンダイチャンネル

スタッフ

監督：工藤進

シリーズ構成：根津理香

キャラクターデザイン：小宮山楓乃

プロダクションデザイン：山口順

美術監督：安田ゆかり

色彩設計：赤間三佐子

撮影監督：小西庸平

編集：坂本雅紀

音響監督：今泉雄一

音楽：未知瑠

音響制作：ソニルード

アニメーション制作：BAKKEN RECORD

キャスト

雪村咲羽：三森すずこ

月城真琴：蒼井翔太

花風エレーナ：Raychell

中村浅陽：伊藤彩沙

葛原仁：小林親弘

(c)擾乱製作委員会