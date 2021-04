TVアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」第1話の場面カットが公開された。

明日4月6日より日本テレビほかにて放送される「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」。徳川慶喜が権力を維持し続けているという“明治64年”のパラレルワールドの日本を舞台に、反体制派組織クチナワと徳川政府の闇組織・鵺(ぬえ)が描かれる。第1話「機密事項一〇一アオキシュラノハナ」では鵺の“処刑人”である雪村咲羽、そして月城真琴と花風エレーナが、“東亰城”の完成披露祝賀会で慶喜暗殺を企む反体制派組織首領・蛇埜目(じゃのめ)を駆除することに。地下道で待ち伏せていた雪村の前に、蛇埜目が生み出した獣異形(けものいぎょう)が現れる。

また放送直前の4月6日24時20分からは、YouTubeにて特別番組をプレミア公開。雪村役の三森すずこ、中村浅陽役の伊藤彩沙が出演する。

オリジナルTVアニメ「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」

放送情報

日本テレビ:2021年4月6日(火)より毎週火曜日25:29~ ※第1話は25:34~

BS日テレ:2021年4月7日(水)より毎週水曜日24:00~

CS日テレプラス:2021年4月13日(火)より毎週火曜日24:30~

配信情報

Hulu、Amazon Prime Video、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコ動画、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、ひかりTV、Rakuten TV、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com 動画、GYAO!ストア、music.jp、COCORO VIDEO、HAPPY!動画、ムービーフルplus、Google Play、Paravi、FOD、バンダイチャンネル

スタッフ

監督:工藤進

シリーズ構成:根津理香

キャラクターデザイン:小宮山楓乃

プロダクションデザイン:山口順

美術監督:安田ゆかり

色彩設計:赤間三佐子

撮影監督:小西庸平

編集:坂本雅紀

音響監督:今泉雄一

音楽:未知瑠

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:BAKKEN RECORD

キャスト

雪村咲羽:三森すずこ

月城真琴:蒼井翔太

花風エレーナ:Raychell

中村浅陽:伊藤彩沙

葛原仁:小林親弘

(c)擾乱製作委員会