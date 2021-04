ももクロ、世界的ロックバンド・KISSの素顔を暴露!? 佐々木彩夏「怖そうな見た目をしているのに…」

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!」。好奇心を刺激する“知識”と日曜夕方を彩る“音楽”をあわせ持った家族で楽しめる「知識+音楽のハイブリッドプログラム」です。毎週、より音楽が色濃くなって、家族でドライブに行きたくなるような1時間をお届けします。4月4日(日)の放送では、「Welcome to 世界の音楽! 洋楽&K-POPプレイリスト」をお届け。リスナーのみなさんから募集した「オススメの洋楽&K-POP」をオンエアしていきました。かなこ:ハピクロナビゲーターの清野さんがついにレギュラーじゃなくなったということで……。あーりん:しばらく清野さんを見てないですもんね。4月って切り替えのタイミングでもありますもんね(笑)。かなこ:ありますけど……残念ながら清野さんは、今回もスケジュールの都合でお休みということです。あーりん:レギュラーじゃなくなったわけではないんですね! 良かった~、待ってますよ!かなこ:放送は聴いてくれていると思いますけど、久しく会っていないので、清野さん、待ってまーす!あーりん:清野さんも忙しいということだね。いいよね!かなこ:さて、4月に入ってドキドキの新生活がスタートしているのではないでしょうか?あーりん:いいな~! 私たち、あまりそういう区切りがないし、わりとずっと同じ環境じゃん。だからそういう刺激って懐かしくて、恋しく感じない?かなこ:だよね! このラジオも(始めてから)何年ですか?あーりん:最初は“期間限定かもしれない!”みたいな感じだったもんね。それなのに長くやらせてもらって嬉しいね。かなこ:これだけ長く、たくさんの方々に聴いてもらえて嬉しいですね。初心を忘れず、フレッシュにいってみたいと思います。<リスナーからのリクエスト・メッセージ>「私がリクエストするのは、KISSの『Rock And Roll All Nite』です。ももクロのみなさんも2015年の東京ドーム公演で一緒に歌われていましたが、大量の紙吹雪が舞うなかでライブのラストを飾った最高にハッピーな楽曲で、今でも大好きな1曲です」あーりん:この曲は、私たちも大好きな曲だね。かなこ:大好きー! コラボレーションもさせていただいています。あーりん:忘れられないんだけど! 紙吹雪が“降ってきた”というより“落ちてきた”って感じの勢いで、目の前の客席が見えないくらい(笑)。かなこ:わかる!あーりん:東京ドームの舞台に立たせてもらったのも初めてだったじゃない? その嬉しさとKISSさんとコラボさせていただいた嬉しさ、そして紙吹雪の多さが相まって“夢だったんじゃないか?”って思う(笑)。かなこ:あのあとに、私たちは東京ドームに単独で立たせていただける機会があったじゃない? 舞台に立ってまず思ったのが紙吹雪だったよね(笑)。あーりん:ミュージックビデオの撮影でラスベガスに行かせていただいて、KISSさんのライブを観させていただいたときも紙吹雪がメッチャ落ちてきたのが印象的だった(笑)。かなこ:印象的!あーりん:あのときは、ライブ鑑賞もアメリカンスタイルで、椅子の上に立って観たよね。まわりのお客さんが、「あんたたちは小さいんだから(椅子の上に)立ちなよ!」って言ってくれて、パイプ椅子の上に立って「イエーイ!」みたいな(笑)。メッチャ楽しかった。かなこ:楽しかったよね。海外のライブの盛り上がり方が日本とはまた違うから、私たちも思い出に残っています。(KISSさんと)コラボレーションさせてもらった曲「夢の浮世に咲いてみな」も、ももいろクローバーZ VS KISSとして一緒にプロモーションビデオも撮影したんですけど、私たちの拙い英語にずっと付き合ってくれて。あーりん:そうなの! こういう言い方は良くないかもしれないけど、あんなに怖そうな見た目をしているのに、すごく優しく接してくださって。かなこ:一昨年にKISSさんが日本でライブをされたときに観に行かせていただいたんです。本当に久しぶりに会ったんですけど、そのときに「おお、ももクロ大きくなったね」って!あーりん:「ももクロ、ももクロ」ってね(笑)かなこ:可愛がっていただいています。あーりん:あらためて、コラボさせていただいたことは“すごいことだったんだな”って感じるよね。かなこ:ちょうど昨日、自分の写真フォルダの整理をしていて、そのときにジーン(シモンズ)が抱っこしてくれている写真とかが出てきて、“なんだこのすごい写真!”って(笑)。あーりん:ね!かなこ:あのときもKISSさんのすごさはわかっていたけど、時が経てば経つほど、そのすごさを感じるよね。〈番組概要〉番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 16:00~16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/