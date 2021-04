ポムポムプリンがマフィンと一緒にふわふわPCクッションに♪　

バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」では、サンリオの大人気キャラクターで2021年に25周年を迎えた「ポムポムプリン」(誕生日は4月16日)をPCクッション化した『PCクッション ポムポムプリン 25th Anniversary Ver.』の予約受付を、2021年4月5日(月)11時に開始した。



1996年、ゴールデンレトリバーをモデルにしたキャラクターとしてデビューしたポムポムプリン。ふわふわした丸いフォルムや、チャームポイントである「おしりのしるし」など唯一無二の魅力で、癒し系キャラクターとして人気を集めてきたポムポムプリンは、サンリオキャラクター大賞では6年連続3位以内にランクイン、過去三度も1位に輝くなど、たくさんのファンに愛されてきた。



そんな大人気キャラクター「ポムポムプリン」が、「PCクッションポムポムプリン25周年のAnniversary Ver.」として登場!

優しい色合いと表情に癒されるふわふわ可愛いぬいぐるみとキーボードがセットになったぬいぐるみ型クッションで、アームレストがセットになっている。25周年を記念して、頭には王冠、背中には赤いマントがつき、足には25th Anniversaryのオリジナル刺繍入りのスペシャル仕様。お友達のマフィンもかわいいボールチェーンマスコット仕様でセットになっている。



この「ポムポムプリン」をデスクと体の間に挟んで抱けば、とても楽な姿勢でPC作業が可能♪ アームレストは取り外し可能で、アームレストの上に腕を乗せれば長時間のPC作業でも腕が疲れにくく、「ポムポムプリン」といっしょに快適に作業を進めることができる。

また、ぬいぐるみだけで使用することもできるため、使用シーンに合わせて3WAYで楽しむことができる。



本商品は現在予約受付中、2021年8月お届け予定だ。



(C)2021 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L) APPROVAL NO. 612391