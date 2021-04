3日から4日にかけて、明治安田生命J3リーグ第4節が各地で行われた。

前節終了時点で5位のいわてグルージャ盛岡はFC今治と対戦。前半は共にスコアレスで折り返す展開となるが、54分に今治が先制。岩手も61分に同点弾を挙げるも、その7分後に今治が勝ち越しに成功する。試合はそのまま1ー2で終了すると思われたが、岩手は86分にDF脇本晃成のゴールで再び同点に追いつくと、後半アディショナルタイムにMF中村太亮が逆転弾を記録し、試合は3ー2で終了した。シーソーゲームを制した岩手は今節、首位に浮上している。

J3での初勝利を前節で掴んだテゲバジャーロ宮崎は、ロアッソ熊本のホームに乗り込んだ。0ー0で迎えた後半、宮崎はFW梅田魁人が60分に先制点を記録すると、その9分後にはFW藤岡浩介が追加点をゲット。後半アディショナルタイムに熊本に1点を返されたものの、リードを守り抜いた宮崎はJ3で初の連勝を手にしている。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりガイナーレ鳥取とFC岐阜の一戦は中止となっている。

第4節の結果と順位表、また第5節の対戦予定は以下の通り。

■試合結果

いわてグルージャ盛岡 3ー2 FC今治

アスルクラロ沼津 1ー0 Y.S.C.C横浜

ガイナーレ鳥取 (中止) FC岐阜

AC長野パルセイロ 1ー1 ヴァンラーレ八戸

カターレ富山 2ー2 福島ユナイテッドFC

カマタマーレ讃岐 0ー1 藤枝MYFC

ロアッソ熊本 1ー2 テゲバジャーロ宮崎

■順位表

1位 岩手(勝ち点8/得失点差+2)

2位 岐阜(勝ち点7/得失点差+6)

3位 富山(勝ち点7/得失点差+1)

4位 宮崎(勝ち点7/得失点差+1)

5位 長野(勝ち点6/得失点差+2)

6位 沼津(勝ち点6/得失点差+1)

7位 熊本(勝ち点5/得失点差0)

8位 八戸(勝ち点5/得失点差0)

9位 福島(勝ち点5/得失点差−1)

10位 鹿児島(勝ち点4/得失点差+1)

11位 鳥取(勝ち点4/得失点差−1)

12位 藤枝(勝ち点4/得失点差−1)

13位 今治(勝ち点3/得失点差−1)

14位 YS横浜(勝ち点1/得失点差−3)

15位 讃岐(勝ち点0/得失点差−7)

■第5節の対戦予定

▼4月10日(土)

13:00 藤枝 vs 長野

▼4月11日(日)

13:00 八戸 vs 岩手

13:00 福島 vs 熊本

13:00 YS横浜 vs 鹿児島

14:00 讃岐 vs 富山

14:00 宮崎 vs 鳥取

16:00 岐阜 vs 沼津