4月5日の食玩はコナン色紙に装動、ガオロードとポムポムプリン！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2021年4月5日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「名探偵コナン色紙ART6」。『名探偵コナン』のミニ色紙コレクション第6弾だ。

イラストは色紙の風合いに合わせ、デザイン性のある水彩画タッチになっている。

ノーマル11種、金色箔押し5種の全16種。

各約13.5×12センチ。



続いては「装動 仮面ライダーセイバーBook6 & 装動 仮面ライダーゼロワン & 装動 仮面ライダージオウ VS 仮面ライダーディケイド」。仮面ライダーシリーズのアクションフィギュアだ。

Book5も長い商品名だったが、今回は装動史上最長の商品名になっている。

最光シャドー ボディなど、全12種。オプションセット For 平成には、仮面ライダーディケイドがゲスト出演した際に持った『侍戦隊シンケンジャー』の烈火大斬刀が含まれている。

ボディとアーマーを組み合わせることで、最光シャドー、仮面ライダー最光 エックスソードマン、仮面ライダールシファー、仮面ライダージオウ ディケイドアーマー セイバーフォーム、仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム21が完成する。

各全高約11センチ。



お次は「超獣戯牙ガオロードチョコ」。バンダイのオリジナル食玩シリーズで、プラスチックカード1枚入り。3月にお試しキャンペーンとして第0弾を発売。今回の第1弾がシリーズ初弾の位置づけとなる。

カードには2枚を重ね合わせるとキャラクターによって異なる紋章が浮かび上がる特殊ギミックを搭載している。

スコープカード4種、ホロカード4種(+アナザーカード1種)、シルバーカード5種、ノーマルカード9種の全22種+アナザーカード1種。

各約5.9×8.6センチ。



最後は「ポムポムプリンふっくらキーホルダー」。ふっくらやわらかいスクイーズのキーホルダーだ。ボールチェーン付き。

おともだち、おすわり、なかよし、ぼくプリンの全4種。

各全高約4センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



