リスナーからの「ありがとう」の手紙をもとにYOASOBIが楽曲制作！ 「レターソングプロジェクト」続報は感動必至!?

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「日本郵便 SUNDAY'S POST」。3月28日(日)の放送では、「銀座ひと繋ぎプロジェクト」プロジェクトリーダーの斉藤大地さんをゲストに迎え、お届けしました。そして、番組と音楽ユニット・YOASOBIとのコラボ企画「レターソングプロジェクト with YOASOBI」の続報も!斉藤さんは、東京・銀座にある老舗の和菓子屋「木挽町よしや」の三代目。創業1922年で、来年には100周年を迎えます。そんなよしやのどら焼きは、通常のあんこを皮2枚で挟んだ形ではなく、1枚の皮で包んでいるのが特徴です。そもそものきっかけは、お店の裏手にある歌舞伎座でした。「役者さんが紅をつけたときに、普通のどら焼きだと大きくて口に入らないんですね。それで半月状にして、ひと口サイズで食べられるように」と由来を語りつつ、「表向きはそう言っているんですけど、裏では"面倒くさかったから"と……(苦笑)」と笑いを誘います。斉藤さんによると、銀座の街も新型コロナウイルス感染拡大の影響で、たくさんのお店が閉店を余儀なくされたそうで、昨年4月に大好きだったお弁当屋が閉店したのをきっかけに、「"なんとかしないといけない"という思いが強くなりました」と振り返ります。そんなあるとき、「私のお店は銀座3丁目にあるのですが、同じ町内の『煉瓦亭』という洋食屋さんの社長さんが『作りすぎちゃったから食べて』と、カツサンドをお持ちいただいたんですね。それがとても美味しくて、写真を撮ってSNSにあげると、たくさんのコメントがきたんです。これはもしかすると、"いろいろなお店を紹介していけば、コロナが収束したころに、たくさんのお客さんに来ていただけるのでは"と思い、物々交換をすることにした」と話します。これが「銀座もの繋ぎプロジェクト」の始まりで、SNSでプロジェクトの立ち上げを発信したところ、その翌日に「和菓子屋の『銀座菊廼舎-きくのや-』さんの会長がいらして、『交換をしよう』とおっしゃってくださったんです」とやり取りを明かします。小山が「普通、和菓子屋同士だと、ある意味競合にあたるところを……へぇ~!」と驚くと、「そこがやっぱり銀座の良さかなと思います」と胸を張る斉藤さん。よしやのどら焼きを「銀座菊廼舎-きくのや-」の冨貴寄(ふきよせ)というお菓子と物々交換し、次はイタリアン・フレンチのお店「ヴォメロ Vomero」のワインに。そしてワインは「落語家の金原亭馬生師匠の手ぬぐいに変わるというふうに、どんどん物々交換をしていく感じでした。僕がものを持って交換をしに行って、その都度SNSで発信をさせていただきました」と説明。そして、101回目となる最後の物々交換を飾ったのは、演出家の宮本亜門さん。宮本さんとの物々交換をきっかけに、次からは「人を繋げていこう」という話になり、2021年からは"ものからひとへ、想いを繋ぐ"をテーマに、銀座に縁のある方々を繋いでいく「銀座ひと繋ぎプロジェクト」をスタートさせ、いまなお発信を続けています。また、この日の放送では、銀座の老舗履物店「与板屋」の原信司さん、洋食屋「煉瓦亭」四代目の木田浩一朗さん、歌舞伎役者の九代目坂東彦三郎さんへ取材をした模様もお届けしました。最後に、宇賀が「斉藤さんにとって銀座はどんな街ですか?」と尋ねると、斉藤さんは「ちょっと遠出をして銀座に戻ってきますと、やっぱりホッとする、安心する街なんですよね。音や香ってくる街の匂いを嗅ぐと、肩の重荷をスッと下ろしてくれるような、そんな街だと思います」と答えてくれました。* * *番組後半には、番組と音楽ユニット・YOASOBIとのコラボ企画「レターソングプロジェクト with YOASOBI」の続報をお届け。これは、"「ありがとう」を伝える手紙"をテーマにリスナーに募った手紙を原作に、YOASOBIが楽曲を制作するというもの。昨年12月にYOASOBIのAyaseさんとikuraさんにゲスト出演していただいたときに選ばれたのが、広島県に住む小学6年生の女の子、はつねさんが書いた、音楽に対してのありがとうの手紙でした。YOASOBIから曲のデモ音源が届き、まずは原作者であるはつねさんに"一番に聴いてもらいたい"ということで、番組スタッフがデモ音源を届けてきた模様をお届けしました。今回、プロジェクトに応募してくれたきっかけを聞いてみると、「YOASOBIさんの曲でダンスを踊らせてもらっていたんです。お母さんがたまたまラジオを聴いていて、いい機会だから送ってみようかなと思いました」とはつねさん。自身の手紙が選ばれ、「まず"現実なのかな?"と思って、本当にびっくりして……毎日、"夢なんじゃないかな?"って心配になるくらい、"おぉっ!"って思っています(苦笑)」と胸中を明かしてくれました。そして、YOASOBIの2人から預かっていた、はつねさんに宛てた手紙を朗読してもらいました。<ikuraさんの手紙>はつねちゃん、はじめまして。YOASOBIのikuraです。『音楽さんへ』から始まる素敵なお手紙をありがとう。はつねちゃんにとって、音楽はいろいろな気持ちにさせてくれたり、自分を見つめることのできる存在なんだと、まっすぐに伝わってきました。私にとって音楽は、心を動かしてくれる大切なもので、はつねちゃんとは10歳くらい年が離れているけど、同じものを感じたり、繋がれていたりした気がして、とても嬉しかったです。音楽をそうやって大切に受け取ってくれる人がいるということが、私たちにとって音楽を奏でる理由になっています。ありがとう。お手紙のなかに、『音楽の才能が自分にはない』と書いていたね。そして、そのあとには『曲を作ることが楽しい。音楽に出会えてよかった』とも書いていたね。私ははつねちゃんと同じくらいの年のころ、人前で初めて歌を唄って、歌を唄うことの楽しさや喜びを知りました。それから毎日毎日、歌を唄い続けて、音楽が楽しいという気持ちがエンジンとなって今も唄い続けています。きっと誰しもが自分だけの種を持っていて、楽しいという気持ちが土のように血と栄養になって、土台を支えてくれる大切な気持ちだと思います。日々、音楽を楽しんでいるはつねちゃんにも、はつねちゃんだけの種がきっとあるので、大切に育てていってくれたら嬉しいです。そして、はつねちゃんと音楽を通してまた出会えたら嬉しいです。私も頑張ります。今回、送ってくれたお手紙を原作にYOASOBIが曲を書かせてもらいました。これから歌をレコーディングするときには、はつねちゃんの音楽への想いや感謝を私自身と重ねて唄いたいと思います。完成を楽しみにしていてね。<Ayaseさんの手紙>はつねちゃん、はじめまして。YOASOBIのAyaseです。素敵なお手紙本当にありがとう。文章から溢れ出るはつねちゃんの音楽への想い、しっかり伝わってきました。僕も1人のミュージシャンとして、音楽への感謝の想いはいつも持っていますが、はつねちゃんの言葉にハッとさせられるところもたくさんあって、読んだあとすごくあたたかい気持ちになりました。お手紙を楽曲にするという、僕たちYOASOBIにとっても刺激的で素敵な初めての出来事を、はつねちゃんのお手紙で体験することができて本当に嬉しいです。このお手紙を書いているいま、まさに楽曲を作っているところです。はつねちゃんの大事な音楽への想いを余すことなく詰め込んで、YOASOBIにとってもはつねちゃんにとっても、一生の宝物になるような最高の楽曲を作るので、楽しみに待っていてください。* * *YOASOBIからの手紙を読んでもらった後、待ちに待ったデモ音源をはつねさんだけに聴いてもらうことに。初めて聴いたその曲に、はつねさんは涙をこぼし、「すごくあたたかみがあって、本当に音楽さんが隣にいてくれるような感じの曲で……自分の手紙がこんな感じで返ってくるとは思っていなかったので……本当にありがとうございます。"救われたな"と思っているので、本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます」と感激しきりでした。今回、デモ音源が完成した「レターソングプロジェクト with YOASOBI」。新たなコラボ企画として、「LETTER FOR YOASOBI」がスタート。これは、ファンレターを送っていただくと、YOASOBIから全員に返事が届く文通企画。ぜひ、曲を楽しみにしている気持ちや、YOASOBIへのエールを手紙に書いて送ってください。また、「LETTER FOR YOASOBI」の専用のレターブースが、「代官山 蔦屋書店」3号館2階の音楽フロアに登場します。レターブースにはジュークボックス型のMUSIC POSTが設置されていて、手紙を入れるとここでしか聴けないYOASOBIのメッセージが聴けるので、ぜひ手紙を書いてみてください。