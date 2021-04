及川光博のデビュー25周年記念ボックスセット「XXV」(ヴァンサンカン)が、デビュー記念日である5月29日にリリースされる。

この作品は及川のビクターエンタテインメント移籍後の楽曲を中心にセレクトしたベストアルバム「XXV」と、過去にリリースしたカバー曲を収録した「COVERS ONLY」の2枚組。ベストアルバム「XXV」には2015年リリースの「ダンディ・ダンディ」をライブ感あふれるバンドアレンジで新録した「ダンディ・ダンディ<2021>」が、「COVERS ONLY」にはORIGINAL LOVE「月の裏で会いましょう」の新録カバーが収められる。本作にはCD2枚のほか、40ページの写真集も同梱される。

また及川にとって初のアナログ盤の同時リリースも決定した。ボックスセットとアナログ盤の早期同時予約購入者には特典として“晩餐を美しく彩るヴァンサンカン・フォーク&ナイフセット”がプレゼントされる。

なお「XXV」のリリースを記念し、「ダンディ・ダンディ<2021>」のダンス動画を募集する企画「ミッチーと一緒に踊っちゃいまSHOW☆」もスタートした。詳しい応募方法はオフィシャルサイトで確認を。

及川光博「XXV」収録内容

DISC 1 XXV

01. ウィークエンド・ランデヴー

02. 今夜、桃色クラブで。

03. ダンディ・ダンディ<2021>

04. Shinin' Star

05. Lazy

06. アクアリウム

07. 紅のマスカレード

08. BE MY ONE

09. 瞬きのあいだに。

10. Wish

11. 炎上!バーニング・ラブ

12. Shake me, darlin'

13. インフィニティ∞ラブ

14. メロディアス

15. ココロノヤミ<2015>

16. バラ色の人生

DISC 2 COVERS ONLY

01. 月の裏で会いましょう

02. スリル

03. 君は薔薇より美しい

04. Romanticが止まらない

05. sure danse

06. プルシアンブルーの肖像

07. 愛のメモリー

08. DANCE A GO GO

※「sure danse」の「u」はサーカムフレックス付きが正式表記。