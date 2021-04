NHK「みんなのうた」の6月から7月の放送曲を宮本浩次とMAN WITH A MISSIONが手がけることが発表された。

宮本浩次はパワーあふれる前向きな楽曲「passion」を提供。宮本が「みんなのうた」の楽曲を歌唱するのは、NHK東京児童合唱団所属時代の「はじめての僕デス」、エレファントカシマシの「風と共に」に続き今回が3回目となる。番組初登場のMAN WITH A MISSIONの楽曲「小さきものたち」は全編日本語詞の優しいナンバーで、「遠くに旅することは難しいけれど、空を見上げればつながっている」というメッセージが込められている。

また5月8日には「みんなのうた」放送開始60周年を記念した公開生放送「みんなのうた60フェス」が、神奈川・KAAT 神奈川芸術劇場で行われることも決定。この番組には石丸幹二、Foorin、古川雄大、森山直太朗、山崎育三郎らが出演し、「みんなのうた」の数々の名曲を披露する。NHK公式サイトでは4月14日まで番組観覧の申し込みを受付中。

NHK総合「みんなのうた60フェス」

2021年5月8日(土)19:30~20:43

<出演者>

石丸幹二 / Foorin / 古川雄大 / 森山直太朗 / 山崎育三郎 / and more

VTR出演:財津和夫 / and more

司会:井ノ原快彦(V6) / 林田理沙アナウンサー