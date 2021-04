木村拓哉「やっぱりニクくてカッコイイ！」グラミー賞を観て、あらためて“カッコイイ”と感じたアーティストは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月28日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>先日、「第63回 グラミー賞」が発表され、ノミネートされていたBTS の「Dynamite」をあらためて聴く機会が増えました。私はこの曲を聴くと木村さんの顔が浮かびます。昨年の秋に、“最近よく聴いている曲”として「Dynamite」をかけてくれたことがきっかけで、この曲を知りました。それ以降、何度も曲を聴き、ミュージックビデオを再生しています。そんなきっかけをくださった木村さん。2021年の春は、どんな曲を聴かれていますか? ぜひ、また新たな曲との出会いをいただけたらなと思います(40歳 女性)* * *コロナ禍で無観客開催となった「第63回グラミー賞授賞式」。中継を観た木村は、「趣向を凝らしていましたね。(なかでも)やっぱり、“ニクくてカッコイイな!”と思ったのは、ブルーノ・マーズかなぁ。あえて、ファッションもまたそっち(ディスコ風)に行って、髪型、歌い方、サウンドもそっち……“あ~なるほどね!”っていうふうに感じたのは、ブルーノ・マーズのパフォーマンスかな。カッコイイしね、実際」と絶賛し、ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークがコラボした新ユニット・Silk Sonicとして披露した楽曲「Leave the Door Open」をオンエアしました。次回4月4日(日)の放送は、北村匠海さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/