「どうしたら友達できますか？」新生活が不安な10代に贈る1曲とアドバイス

男性ソロミュージシャンの生活は忘れてさんが、3月31日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(15歳・女性)のお悩み来年から高校生ですが、友達できるか不安です。どうしたら友達できますか?――このリスナーのために選んだ楽曲は、「おでかけ」です。この曲には、紹介したい歌詞が2箇所あって、1つは『怖いなって思うけれど そう勇気を出して 言ってみたんだよ』っていう所です。お互いに通ずるモノがないと友達にはなりづらいから、相手のことをわかろうとする努力と、自分のことを話したりしてわかってもらおうとする努力をすることが大切なんじゃないかなと思います。2つ目は、『それっぽいもの 愛してきたけど 分かんなくなって きてしまったよ』です。僕自身がまさにそうだったんですけど、無理して友達を作ろう作ろうって思っていると、知らない間に自分とは合わない人と付き合うことになってて、学校生活がつらくなることがあったんですね。だから、(相談者には)そうなってほしくないなって思ってます。僕自身、友達作りとか全然得意じゃない、できない人間なので、参考になったか少し不安なんですが……無理して友達を作ろうとせず、適度に"自分はこういう人間だ"って出していって相手の話も聞いてれば、自然と自分に合う人たちが周りに集まってくるのかなと思います。高校生活、しっかり楽しんでください!【生活は忘れて - おでかけ (Official Lyric Video)】今回、リスナーに贈った「おでかけ」は、1月にリリースされたデジタルシングルです。また3月には、7枚目のシングル「それまでおやすみ」もデジタルリリースされています。詳細は事務所オフィシャルサイト(https://spaceshowermusic.com/artist/12748134/)からご確認ください。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)まで。