フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、韓流ドラマ『君のハートを捕まえろ!~Catch the Ghost~』が、TVOD(都度課金型配信)にて第1話~第16話までを5月3日(月)から、第17話~第32話までを6月3日(木)から独占配信されることが決定。さらに『偶然見つけたハル』が、4月6日(火)から独占見放題配信される。



韓流ドラマ『君のハートを捕まえろ!~Catch the Ghost~』は、韓国の地下鉄の安全を守る警察隊を舞台として、新人警察官ユ・リョンと冷静エリート警察官コ・ジソクの二人が、韓国の地下鉄内で発生したさまざまな駅で事件を解決していくうちに恋に発展していく、捜査ラブコメディドラマ。性格が正反対の二人は、捜査では度々対立を繰り返すが、互いの辛い過去や痛みを分かち合うにつれて、いつの間にか愛情が芽生えていく。



コ・ジソク役は、ドラマ『スタートアップ夢の扉』で人気を博したキム・ソノ、ユ・リョン役は4年ぶりにテレビドラマに復帰するムン・グニョンが務める。



そして、韓流ドラマ『偶然見つけたハル』は、ヒロインだと思っていた主人公が実は漫画の脇役であったという事実から、なんとかストーリーを変え、自分の思いのままに生きようと奮闘する、自由と初恋を懸けたエキストラたちの、逆転劇と胸キュンストーリー。ロウン(SF9)、イ・ジェウク、キム・ヨンデ、チョン・ゴンジュら注目の若手イケメンが出演する話題作となっている。



<『君のハートを捕まえろ!~Catch the Ghost~』ストーリー>

警察学校を主席で卒業しエリート街道まっしぐらと言われていたコ・ジソクは、認知症である母の看病で出世を諦め、警察署の中でも比較的残業が少なく安定的な地下鉄警察隊に勤務している。ある日、地下鉄内で連続殺人事件が発生し“地下鉄の幽霊”と呼ばれる犯人が浮上する。“地下鉄の幽霊事件”の捜査をすることになったジソクのチームだが、そこに新人警察官のユ・リョンが地下鉄警察隊に志願してくる。ユ・リョンはソウル全地下鉄構内の店、出口などの位置をすべて把握している特別な能力を持っているが、それには深いワケがあった。犯人を捕まえようと奮闘するが、無鉄砲で行動するユ・リョンと問題を大きくしたくない慎重派ジソクはいつも対立ばかり。しかし、互いの辛い過去や痛みを分かち合ううちに、いつの間にか愛情が芽生えてくるのだが……。



<『偶然見つけたハル』ストーリー>

幼い頃から心臓を患ってはいるものの、明るく天真爛漫に生きてきた、会長令嬢ウン・ダノ。スリ高校のアメイジング3、容姿端麗なセレブグループA3の注目を一身に浴び、「まるでヒロインのような私の人生」と思っていた彼女に突然異変が起こる。記憶を失ったり、未来が見えたり……。その理由を学食のミステリアスな料理人から聞いて驚愕! この世界は漫画の中の世界で、自我を持つもののみが知る世界「シャドウ」と、作者の設定の「ステージ」からなるというのだ。そのうえダノは、自分が漫画の世界の取るに足らない小さな役でしかないことを知り、このまま持病の心臓病で死ぬのは耐えられないと一念発起。なんとかしてストーリーを変え、自分の思いのままに生きようと奮闘する。そんな折、作者の設定とは異なる出来事が起こる。ダノは、そのきっかけとなった顔も名前も知らない男子生徒を必死で探し回るが、やっと見つけた彼は、名前すら持たないエキストラだった。そんな彼にハルという名前をプレゼントするダノ。そこから二人は、漫画よりもときめくページを描き始める!