昨日4月2日にTOKYO FMほかJFN38局ネットでスタートした新番組「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」の中で、平手友梨奈によるレギュラーコーナー「平手LOCKS!」が毎月1回放送されることが発表された。

「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」は、同局で放送中の「SCHOOL OF LOCK!」で“とーやま校長”として10年間パーソナリティを務めた遠山大輔(グランジ)が“とーやま委員”となり、社会人世代となった「SCHOOL OF LOCK!」リスナーたちと正解のない疑問や課題を学んでいく番組。「平手LOCKS!」は毎月第3金曜日の23:10頃からオンエアされる。

TOKYO FM / JFN38局ネット「SCHOOL OF LOCK!教育委員会」

毎週金曜日23:00~23:55