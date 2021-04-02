TVアニメ「Vivy -Fluorite Eye's Song-（ヴィヴィ -フローライトアイズソング-）」第1話の場面カットが公開された。

「Vivy -Fluorite Eye's Song-」はテーマパーク“ニーアランド”で人々のために歌う人型AI・ヴィヴィが、100年後の未来から来たというAI・マツモトに出会うことから始まるSFヒューマンドラマ。1話ではヴィヴィが、マツモトに「ともに歴史を修正し、100年後に起こるAIと人間の戦争を止めてほしい」と協力を求められる。場面カットには少女と額を合わせるヴィヴィの姿などが描かれた。

「Vivy -Fluorite Eye's Song-」は4月3日にTOKYO MXほかにて放送開始。初回は第1話、第2話が連続放送される。

TVアニメ「Vivy -Fluorite Eye's Song-」

放送情報

TOKYOMX：2021年4月3日（土）より毎週土曜日23:30～

とちぎテレビ：2021年4月3日（土）より毎週土曜日23:30～

群馬テレビ：2021年4月3日（土）より毎週土曜日23:30～

BS11：2021年4月3日（土）より毎週土曜日23:30～

MBS：2021年4月3日（土）より毎週土曜日27:08～ ※初回のみ26:38～。

メ～テレ：2021年4月3日（土）より毎週土曜日26:30～

北海道放送：2021年4月3日（土）より毎週土曜日25:58～

RKB毎日放送：2021年4月3日（土）より毎週土曜日26:00～

AT-X：2021年4月5日（月）より毎週月曜日23:00～

配信情報

バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、milplus、auスマートパスプレミアム、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店、U-NEXT、アニメ放題、GYAO!、Amazon Prime Video、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、ABEMA、ひかりTV、FOD、TVer、MBS動画イズム、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com 動画、music.jp

スタッフ

原作：Vivy Score

監督：エザキシンペイ

助監督：久保雄介

シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司

キャラクター原案：loundraw（FLAT STUDIO）

キャラクターデザイン：高橋裕一

サブキャラクターデザイン：三木俊明

メカデザイン：胡拓磨

総作画監督：高橋裕一、胡拓磨

美術監督：竹田悠介（bamboo）

美術設定：金平和茂

色彩設計：辻田邦夫

3D ディレクター：堀江弘昌

撮影監督：野澤圭輔（グラフィニカ）

編集：齋藤朱里（三嶋編集室）

音響監督：明田川仁

音楽：神前暁（MONACA）

アニメーション制作：WIT STUDIO

キャスト

ヴィヴィ：種崎敦美

マツモト：福山潤

エステラ：日笠陽子

グレイス：明坂聡美

オフィーリア：日高里菜

アーティスト

ヴィヴィ：八木海莉

エステラ：六花

グレイス：小玉ひかり

オフィーリア：acane_madder

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)Vivy Score / アニプレックス・WIT STUDIO