スマートフォン向けゲームアプリ「Obey Me!」が今夏配信アニメ化されることが決定。併せてスペシャルアニメとキービジュアルが公開された。

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレの展開する「Obey Me!」は、イケメン悪魔7兄弟との恋愛ドラマを楽しめる女性向けゲームアプリ。2019年に海外版、2020年に日本版がリリースされ、ダウンロード数は300万を突破している。今回の発表に先がけ、エイプリルフールである4月1日にゲーム内でスペシャルアニメ「魔界大旅行」を配信。アニメの最後には「Obey Me!」「The Anime」「Coming This Summer!」の文字が映し出され、アニメ化がサプライズで告知されていた。なお、エイプリルフールでの発表であったことから、本日改めて正式なアニメ化であることを発表。アニメではゲーム本編では語られていない、悪魔7兄弟たちの賑やかな日常が描かれる。

キービジュアルには、ライブ配信を楽しむ悪魔7兄弟の姿をデザイン。またゲームのキャスト陣がアニメでも続投することが発表され、ルシファー役の山下和也、マモン役の古林裕貴、レヴィアタン役の加田智志、サタン役の角真也、アスモデウス役のミウラアイム、ベルゼブブ役の矢口恭平、ベルフェゴール役の大西哲史からはコメントも到着した。

アニメの制作は、「Obey Me!」の開発初期からゲーム内のオープニングアニメーションなどを担当してきたColored Pencil Animation Japanが担当。さらにキャストによる公式番組「Obey Me! The Boys in the House」が、4月9日よりYouTubeほかにて配信されることも決定した。アニメ化の詳細は続報を待とう。

山下和也(ルシファー役)コメント

夢にまで見たアニメ化なんですね!

応援してくださっている世界中の留学生の皆さんのおかげです!

ゲーム本編とは一味違うキャラクター達の姿を楽しんでくださいね!(≧▽≦)

古林裕貴(マモン役)コメント

こんなに嬉しいサプライズはありません。

今度はアニメという形で、マモンを引き続き演じることができ感謝の気持ちでいっぱいです。

マモンの相棒として魂を込めて収録に臨んでまいりますので、楽しみに待っていてください!

加田智志(レヴィアタン役)コメント

アニメ化!! おめでとうございます!! こんなに早くこんな瞬間が来るなんて思ってもみませんでした!! どこまでいくんですか!? しかも、僕が続けてアニメもレヴィをできる!? 夢じゃないかと思ってます。応援してくださってる皆さんのおかげです! 僕もレヴィと皆さんと一緒にObey Me!のアニメを楽しみたいと思います!

角真也(サタン役)コメント

初めてこの「Obey Me!」に関わったときはこんなことになるとは想像もしてませんでした。

皆さんに楽しんでもらえるようにもっとサタンを理解できるように頑張ります。

ミウラアイム(アスモデウス役)コメント

四六時中アニメを見ている自分にとって「Obey Me!アニメ化」という夢のような展開に心震えています!

より一層気合を入れ、角と羽を装着し、パーティ三昧(妄想)の日々を過ごし役作りに励みたいと思います!

矢口恭平(ベルゼブブ役)コメント

ゲームをまだプレイしていない人も楽しめて、思わずインストールしちゃう! そんなアニメにしたいです!

大西哲史(ベルフェゴール役)コメント

いつも応援ありがとうございます!

皆さんのおかげでなんとアニメ化! 夢みたいな気分です! これからどんどん頑張っていきます!!