本日4月2日発売のなかよし5月号(講談社)に、武井宏之「SHAMAN KING」の付録が用意された。

付録は「SHAMAN KING」のTVアニメ化を記念し付属するもの。オレンジ色が鮮やかな「ストラップつきコインケース」は、武井が描いた葉のイラストととセリフ「なんとかなる(It’s going to be OK.)」が入ったもの。また「オリジナルステッカーセット」は、「SHAMAN KING」の単行本をイメージしたステッカーと、現在なかよしにて連載中のスピンオフ「SHAMAN KING &a garden」のイラストを使用した大きいサイズのステッカーがセットになっている。そのほか、12人組ボーイズグループ・TREASUREのピンナップカレンダーも付属した。なお「SHAMAN KING &a garden」1巻は、紙版が4月15日、電子版が4月9日に販売される。