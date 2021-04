武井壮 2021年は「世界進出を始める！」

武井壮さんが、4月1日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日の放送では、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、リスナーの夢にエールを送ったのですが、武井さんが自身の目標について語った部分を紹介します。さかた校長:今日はこんな授業を行っていく!『「でっかい夢決定会議2021」powered by April Dream』。具体的な夢がある生徒(リスナー)、ぼんやりしているけど夢がある生徒、今夜は、君の夢について聞かせてほしい!こもり教頭:武井壮先生といっしょに、君の話を聞きながら、もっと具体的に、もっとワクワクするようなでっかい夢を決める会議を行いたいと思います。こもり教頭:武井先生は、夢とはどう向き合ってきましたか?武井:僕は夢というか目標を決めたら、できるかどうかのギャンブルには絶対にしないです。誰よりもその道のことを研究して、その道で何を手に入れて自分にどんな能力があったら成功できるのかを考えて、あとはやるかやらないかという状態にするんです。そして“やりゃ絶対成功する!”という道にして進むようにしています。こもり教頭:うん。武井:スポーツをやっているときも、それで世界一がとれたし。30代で芸能界に入ろうと思ってスタートさせたのも、叶っているので。夢をできるかどうかわからないギャンブルみたいなものと思わずに、進んでほしいなと思います。こもり教頭:なるほど!さかた校長:叶えるための準備もしたほうがいいんですね。武井:そうですね。でも準備しすぎると、いっしょに食事をした後輩から「寝つきが悪い」って言われて……。校長・教頭:(笑)。武井:その辺はちょっと気をつけて、アピールは少なめにしようかなと思っています(笑)。こもり教頭:(笑)。ちなみに今の夢は?武井:夢というか目標なんですけど、僕は今年で芸能界10周年なんです。芸能界に入る前は日本の道を歩いていて、どこに行ってもみんなが「武井壮じゃね?」と気づくところまで行く! って言って始めたんです。それはある程度叶ったと思うので、次は地球上どこを歩いても「Oh! So Takei!!」って。さかた校長:でけぇ~!武井:今年は世界進出を始める! という年ですね。さかた校長:いままで叶え続けてきたから、説得力がありますよね。こもり教頭:そうですね。今日は生徒の夢も聞いていきたいと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/