アニメ「Free!」シリーズの七瀬遙と松岡凛が、ミズノによるスポーツ応援プロモーションのアンバサダーに就任した。

このプロモーションは「#ともに越えよう」をキーワードに、スポーツの力で人々の思いをつなぎ、それぞれの挑戦を後押しするために展開されるもの。アンバサダーには遙と凛のほかにも、ボクシングの井上尚弥、フィギュアスケートの宇野昌磨、カーリングのロコ・ソラーレ、俳優の竹内涼真が就任した。

京都アニメーション制作によるアニメ「Free!」シリーズは、主人公の七瀬遙を軸に、夢に向けて挑み続ける青年たちを描いた競泳作品。過去にもミズノとはTVアニメ「Free!-Dive to the Future-」にてタイアップが展開された。今回は、ミズノがサポートする競技団体が着用しているデザインと同じグラフィックのウエアを七瀬遙選手と松岡凛選手が着こなす姿が描き下ろされ、オーセンティック上下セット、応援Tシャツ、等身大バスタオル、スイムタオル、マイクロファイバータオルといったアイテムの販売が実施される。予約は本日4月2日から20日23時59分まで受け付けられ、商品は7月下旬に届けられる予定だ。なお一部アイテムは数量限定となるため注意しよう。そのほか詳細はミズノの公式サイト内「劇場版 Free!-Road to the World-夢」特設ページにて確認を。

(c)おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶町後援会2019