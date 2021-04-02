アニメ「カードファイト!! ヴァンガード overDress」第1話の場面カットが公開された。
4月3日よりテレビ東京ほかで放送される「カードファイト!! ヴァンガード overDress」。第1話「夜の遊園地」では加賀国金澤市に住む15歳の少年・近導ユウユが、チーム“ブラックアウト”のメンバーに導かれて廃墟となった遊園地を訪れる。そこではブラックアウトのリーダー・桃山ダンジと、打倒ダンジに燃える江端トウヤのカードファイトが行われようとしていた。場面カットは2点で、それぞれにユウユと彼の女装姿が描かれている。
「カードファイト!! ヴァンガード overDress」はトレーディングカードゲームとアニメを中心にさまざまなメディアで展開されている「カードファイト!! ヴァンガード」シリーズの新作アニメ。テレビ放送に加え、Amazon Prime Video、U-NEXT、dアニメストアほかで配信される。
アニメ「カードファイト!! ヴァンガード overDress」
放送情報
テレビ愛知、テレビ東京、テレビ北海道、テレビ大阪、テレビせとうち、TVQ九州放送：2021年4月3日（土）より毎週土曜8:00～
配信情報
Amazon Prime Video、U-NEXT、dアニメストアほか
スタッフ
原作：ブシロード、伊藤彰
制作総指揮・原案：木谷高明
監督：森賢
キャラクターデザイン原案：CLAMP
キャラクターデザイン・総作画監督：齊田博之
アニメーション制作：キネマシトラス、ぎふとアニメーション、STADIOJEMI
キャスト
近導ユウユ：蒼井翔太
桃山ダンジ：小野友樹
江端トウヤ：内田雄馬
大倉メグミ：進藤あまね
石亀ザクサ：伊藤昌弘
瀬戸トマリ：遠野ひかる
伊勢木マサノリ：森嶋秀太
御薬袋ミレイ：中島由貴
(c)VANGUARD overDress