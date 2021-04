The fin.、レッチリなど手掛けたStephen Marcussenマスタリングの新曲リリース

The fin.が、2021年4月2日に新曲「Shine」をデジタルリリースした。



本楽曲はYuto Uchino自ら作詞作曲、レコーディング、ミックスまでの全てを行い、マスタリングはStevie Wonder、Prince、The Rollling Stones、Red Hot Chili Peppers、The Strokesなどの作品を手がけたStephen Marcussenが担当。アートワークは前作同様にスウェーデンのデザインチーム「M&E Design」が手がけ、宝石の輝きと風を幾何学的なイラストで表現したアートワークとなっている。



また今年2月よりスタートしたFM FUKUOKA「Curated Hour -FRIENDSHIP. Radio」のYuto Uchinoが月替りでゲストを迎え音楽談義を繰り広げる番組内コーナー「Circle Of FRIENDSHIP.」で、4月度のマンスリーゲストとしてYouTuberのみのミュージックを迎えたトークの模様が4週にわたり放送。放送された音楽談義のノーカット編集版としてポッドキャスト「Yuto Uchinoの音楽と生活」の配信もスタートしている。





The fin.

デジタルシングル『Shine』



発売日:2021年4月2日(金)

リンク:https://thefin.lnk.to/Shine



ポッドキャスト「Yuto Uchinoの音楽と生活」

視聴URL:https://FRIENDSHIP.lnk.to/ongakutosekai



公式サイト:http://www.thefin.jp/