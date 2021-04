後藤正文設立「APPLE VINEGAR -Music Award-」、選考会前半の模様を公開

第4回「APPLE VINEGAR -Music Award-」の選考会の模様がオフィシャルサイトにてアップされた。



ASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文が2018年に設立した、新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞『APPLE VINEGAR -Music Award-』。3月10日に行われた第4回となる今年の選考会は、2020年に引き続き、後藤正文、ヒダカトオル(THE STARBEMS/GALLOW)、福岡晃子(チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長)、三原勇希、Licaxxxの5名の選考委員によって大賞作品が決定。



関連記事:「APPLE VINEGAR -Music Award-」第4回ノミネート10作品発表



今回公開されたのは、 Green Assassin Dollarの『BLANKBEATTAPE』、BIM『Boston Bag』、LEX『LiFE』、ゆうらん船『MY GENERATION』、角銅真実『oar』 の5作品の選考の模様。コロナ禍によるオンラインでの実施ではあるが、3時間以上に渡って作品の魅力が丁寧に紐解かれている。





<公開情報>



「第4回APPLE VINEGAR –Music Award-」



=ノミネーション作品一覧=

『BLANKBEATTAPE』 / Green Assassin Dollar

『Boston Bag』 / BIM

『LiFE』 / LEX

『MY GENERATION』 / ゆうらん船

『oar』 / 角銅真実

『OOTD』 / ASOBOiSM

『Passport & Garcon』 / Moment Joon

『THE THIRD SUMMER OF LOVE』 / ラブリーサマーちゃん

『YES』 / jan and naomi

『おさきにどうぞ』/ 田中ヤコブ

※Album Titleアルファベット順

※過去3回の選考会、授賞式(受賞者インタビュー)の模様はAPPLE VINEGAR -Music Award-のサイトにてご覧いただけます。



APPLE VINEGAR -Music Award- 2021選考会前編レポート:http://www.applevinegarmusicaward.com/2021/j001/

APPLE VINEGAR -Music Award-オフィシャルサイト:http://www.applevinegaraward.com